ONE Championship ประกาศซูเปอร์ไฟต์สุดเดือด “ไอรอน แมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตจะพบกับ ทาเครุ เซกาวะ ซูเปอร์สตาร์ นักชกญี่ปุ่น ในศึก ONE 165 ที่จะชกกันในกติกาคิ๊กบ็อกซิ่ง 5 ยก พิกัด 135 ปอนด์ที่ อาริอาเกะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 28 ม.ค. ปีหน้า

รถถัง นักชกค่าตัว 10 ล้านบาท เจ้าของสถิติชก 16 ชนะ 14 ไฟต์ ได้คิวชกไฟต์ล่าสุดแล้ว โดยจะเป็นการกับ ตัวท็อปของสาย คิกบ็อกซิ่ง อย่าง ทาเกรุ วัย 32 ปี เจ้าของแชมป์เควัน 3 รุ่นน้ำหนัก และสถิติการชก 45 ชนะ 42 (น็อก 25)

โดยมีคู่ใหญ่อีกคู่ร่วมรายการเป็นการพบกันรเหว่าง. ชินยะ อาโอกิ อดีตแชมป์ ONE ไลต์เวต เอ็มเอ็มเอ กับ เซจ นอร์ธคัต นักสู้ชาวอเมริกัน