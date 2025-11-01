ครัวไทยสู่ครัวโลก ลิ้มอาหารพื้นถิ่น ต้นตำรับชาวเหนือ ผสานเมนูฮิตชาติยุโรป ที่ นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล โฉมใหม่
การพัฒนาปรับปรุงห้องพัก ห้องอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อพร้อมรองรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ ถือเป็นนโยบายหลักของเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ล่าสุด ได้รีโนเวท “นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล” ห้องอาหารภายในโรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
ประกอบกับเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นางธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จึงมีเป้าหมายให้ “นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล” เป็นห้องอาหารที่ทุกคนนึกถึงเมื่อมาเยือนเมืองเชียงใหม่ เช่นเดียวกับที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ได้รับการปักหมุดเป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความไว้วางใจในแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ที่มีโดยมีรางวัล TripAdvisor Awards การันตี
การรีโนเวทห้องอาหาร นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล ครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ทั้งคอนเซปต์การตกแต่งห้องอาหารและสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ ให้มีความหลากรสหลายสัญชาติ โดยไม่ลืมหยิบยกเมนูท้องถิ่นของภาคเหนือออกมาชูโรง เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้สมกับที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น “ครัวของโลก”
และถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะเสริมสร้างความโดดเด่นให้โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ นอกเหนือจากการให้บริการและบริการห้องพักอันยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย
โดยปรับปรุง “นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล” ห้องอาหารหนึ่งเดียวของโรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ให้เป็น “ครัวนานาชาติ” พร้อมเสิร์ฟอาหารไทยต้นตำรับ และอาหารเหนือพื้นบ้าน รวมทั้งอาหารยุโรปยอดนิยม นำเสนอสีสันของรสชาติความอร่อยที่หลากหลายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ปรับโฉมห้องอาหารใหม่และเปิดให้บริการตั้งแต่ ส.ค.ที่ผ่านมา
นางธีรวัลคุ์ เตชะอุบล กล่าวว่า “เราเปลี่ยนโฉม นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบห้องอาหารในสไตล์ร่วมสมัย ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือเข้าไปอย่างกลมกลืน ห้องอาหารตกแต่งด้วยโทนไม้สีอ่อนและเส้นสายเรียบง่าย ส่วนโต๊ะ เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ไม้จัดวางอย่างร้อยเรียงลงตัวช่วย
ครีเอทพื้นที่ส่วนตัวในการรับประทานอาหาร โดยปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่าน Glass Wall สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและโปร่งสบาย เพิ่มสีสันด้วยการใช้สีส้มเฉดต่างๆ ตกแต่งภายในห้องอาหารเพื่อจุดความสว่างสดใส แทรกกลิ่นอายของเมืองเชียงใหม่ด้วยการสนับสนุนผลงานศิลปะที่งดงามของศิลปินท้องถิ่นที่ตกแต่งอยู่โดยรอบ อีกทั้ง เล่นลายกระเบื้องปูพื้นสีส้มอิฐที่ใช้สีของกำแพงเมืองเชียงใหม่มาเป็นแรงบันดาลใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวชอุ่มสบายตาด้วยการจัดวางต้นไม้นานาชนิดในมุมที่ลงตัว
และได้ทีมเชฟโรงแรมของเราช่วยสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่กว่า 50% ทั้งอาหารเหนือจานเด็ด อาหารไทยยอดนิยม พรีเมียมสเต๊กและอาหารยุโรป อาหารญี่ปุ่น ครบเครื่องทั้งอาหารคาวหวาน รวมทั้งเครื่องดื่มซิกเนเจอร์สูตรพิเศษเฉพาะของ นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล
ห้องอาหาร นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล เปิดให้บริการด้วยจำนวนที่นั่งมากถึง 227 ที่นั่ง แบ่งออกเป็นโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์ ได้รับการออกแบบในสไตล์ร่วมสมัยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือไว้อย่างกลมกลืน ประดับประดาด้วยผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและเชิดชูวัฒนธรรมของภาคเหนือและเมืองเชียงใหม่ ห้องอาหารและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งด้วยโทนสีไม้อ่อนและใช้สีส้มเพิ่มความสดใสตั้งแต่พื้นปูกระเบื้องไปจนถึงของตกแต่งต่างๆ รวมถึงการจัดวางต้นไม้เขียวชอุ่มสบายตาไว้อย่างลงตัว
พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารนานาชาติซึ่งโดดเด่นด้วยอาหารไทยภาคกลางและภาคเหนือ รวมทั้งพรีเมียมสเต๊กนานาชนิดและอาหารยุโรปที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของห้องอาหาร เสริมทัพเมนูอาหารใหม่กว่า 50% ในสไตล์ของ ‘นิมมาน บาร์ แอนด์ กริล’ อาทิ ขันโตก มัสมั่นเนื้อขาแกะ แกงโฮะ ข้าวซอยเนื้อน่องลาย เสือร้องไห้ย่างจิ้มแจ่ว แกงขี้เหล็กเนื้อตุ๋น ยำแหนมคลุกรสเด็ด ยำเป็ดอบรมควัน แหนมหมกไข่ ตำขนุน น้ำพริกนานาชนิด
นอกจากนี้ ยังมีบริการอาหารสไตล์ยุโรปกับเมนูยอดนิยมทั้งสเต๊กเนื้อวัวและเนื้อแกะพรีเมียม สปาเก็ตตี พาสต้า พิซซา ซุป สลัด และของหวานนานาชนิด สร้างสีสันด้วยรายการเครื่องดื่มเลิศรสหลากสไตล์ รวมทั้งเครื่องดื่มค็อกเทล ซิกเนเจอร์สูตรพิเศษ เพลิดเพลินกับงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือคู่ค้าคนสำคัญได้อย่างเต็มที่
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00-24.00 น. พร้อมบริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งเทศกาลอาหารและบุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการ
สนใจจองห้องพักและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ โทร: 0-5322-2111, 0-5340-0877 อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์: www.kantarycollection.com