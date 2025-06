ททท. กางแผน ฟื้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดันรายได้เข้าเป้า 1.72 ล้านล้านบาท

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.เร่งเดินหน้าตามแผนการตลาด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เชิญชวนเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ร่วมส่งเสริมการขายประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย และบรรยายพิเศษถึงแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในบริบทภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยมี 5 กลยุทธ์สำคัญ ที่ได้ขอความร่วมมือ คือ

1.Airline Focus Strategy การเพิ่มความถี่ อัตราการโดยสาร และการขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ 2.World Event Strategy เสนอการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นการเดินทางตามนโยบายรัฐบาล

3.International Branding Collab Strategy นำเสนอสินค้ากลุ่ม 5 Must Do in Thailand ในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวคุณภาพ 4.Information Operation Strategy การสื่อสารข้อเท็จจริง เน้นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นการเดินทาง

และ 5.Thai Festival Collaboration บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และ ททท.ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ภาพการแลกเปลี่ยนแนวทางร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก และคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ต้องบอกว่าได้รับสนับสนุนและช่วยเหลือทุกๆ การดำเนินงานของ ททท. ด้วยดีตลอดมา

ทั้งการผลักดันเส้นทางบินระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม Thai Festival การดำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย รวมถึงการสื่อสารประเด็นข่าวบนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและถูกต้องของประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โดยเน้นย้ำความสำคัญของท่านทูตและท่านกงสุลใหญ่ที่มีคุณูปการ ในฐานะนักขายประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยบนระเบียบโลกใหม่และบริบทแห่งความท้าทายของภาคการท่องเที่ยวปัจจุบัน เพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่ประเทศไทยในตลาดต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1.72 ล้านล้านบาท ภายในปี 2568 นี้

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า อีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ดึงดูดตลาดต่างชาติเที่ยวไทยได้ คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะ (Medical & Wellness Tourism) ซึ่งททท. ร่วมผลักดันประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นผู้นำระดับโลก

โดยเน้นการสร้างคุณค่าผ่านประสบการณ์การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ครบวงจร ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่แข็งแกร่ง การบริการด้วยหัวใจแบบไทย และความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง พร้อมขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ผ่านแคมเปญ “Heal + Experience Thailand” สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

เน้น สร้างพันธมิตรกับภาคการแพทย์และสถาบันการศึกษา ลงทุนในนวัตกรรมดิจิทัลและการตลาดเฉพาะกลุ่ม เข้าถึงตลาดศักยภาพสูง อาทิ จีน ตะวันออกกลาง อาเซียน และอเมริกาเหนือ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของโลก

ในระยะยาว ททท. มีเป้าหมายชัดเจนในการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า (High-Value Travel) โดยเชื่อมโยงสุขภาพ การเยียวยา และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในเวทีนานาชาติอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม

เพราะเชื่อว่าการเยียวยา คือประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง ทั้งในแง่กาย ใจ และวัฒนธรรม ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะ ที่รักษาได้จริง และประทับใจไม่รู้ลืม พร้อมส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปถึงคนอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวเอง

ทั้งนี้ ประเทศไทยตอกย้ำบทบาทศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพแห่งเอเชีย (Medical & Wellness Hub of Asia) ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMCAS Asia 2025 เวทีวิชาการระดับโลกด้านเวชศาสตร์ความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ที่รวมพลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 3,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก