บุรีรัมย์ แม่จ่าเริง ตื้นตันใจ ภาครัฐ-ชาวบ้าน แห่รับร่าง ลูกชาย อย่างสมเกียรติ ภูมิใจในตัวบุตรชาย เผย ชาติหน้ามีจริง กลับมาเป็น แม่ลูกกันอีก เผยคลิปสุดท้าย จ่าเริง กอดหอมแม่ ศูนย์พักพิง
21 ธ.ค. 2568 – เมื่อเวลา 11.30 น. ร่างของ จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน อายุ 38 ปี ที่เสียชีวิตจากการปะทะกับทหารกัมพูชา ที่เนิน 350 ต.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้ถูกเคลื่อนร่าง โดยรถ GMC ของทหาร เดินทางมาถึง ที่วัดห้วยปอ ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ท่ามกลางประชาชนที่คอยโบกธงชาติไทยตลอดแนวถนน
โดยมี นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาร่วมรับร่าง จ่าเริง ในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้น ได้มีพิธีรดน้ำศพ ตามประเพณี
ส่วนบรรยากาศภายในวัดห้วยปอ มีข้าราชการหลายหน่วยงาน และประชาชน เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงความกล้าหาญ ความเสียหละ และความกตัญญูของจ่าเริง
แม่จ่าเริง ตื้นตันใจ แห่รับร่างลูกชาย สมเกียรติ ชาติหน้ามีจริง กลับมาเป็นแม่ลูกกันอีก
โดยเฉพาะมีการนำคลิปของจ่าเริง ขณะเดินทางมาเยี่ยมแม่ ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่วัดแห่งหนึ่งในตัวอำเภอประโคนชัย ซึ่งเป็นภาพเข้ามาสวมกอดและหอมแม่ พร้อมกับพูดว่า “คิดถึงแม่” มาแบ่งให้กันดู
นางอุ่น คลังประโคน อายุ 79 ปี แม่ของจ่าเริง กล่าวว่า ระหว่างข้างทางที่พบเห็น มีคนโบกธงไทย สะบัดให้กำลังใจมาตลอดทาง รู้สึกภูมิใจตัวลูกชายมาก คนไทยทั่วประเทศใจดีทุกคน คอยให้กำลังใจแม่
ถึงแม้จะมีความภูมิใจและตื้นตัน แต่ก็ยังมีความเสียใจ ที่ต้องสูญเสียลูกชายไป ได้แต่บอก ให้ลูกชาย ที่อยู่ในโลงว่า “ลูกเอ๋ยทำใจดีๆ มีคนมาต้อนรับหนู เป็นจำนวนมาก ถ้าชาติหน้ามีจริง จ่าเริงให้มาเป็นลูกแม่อีก
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