นายกฯ ประธาน รับศพ2ทหารกล้า วีรบุรุษเนิน350 ย้ำ เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ให้คำมั่น รัฐบาล จะดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ ท่ามกลางความโศกเศร้าชาวสุรินทร์
21 ธ.ค. 68 – ที่ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธี ส่งร่าง จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา กำลังพลสังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 วีรบุรุษทหารกล้าเนิน 350 ไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ ภูมิลำเนา
ทันทีที่ นายกฯ มาถึง ได้เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวของ จ.ส.อ.สำเริง และ พลทหาร ภานุพัฒน์ จากนั้น เป็นประธาน จุดธูปเคารพศพ และวางผ้าไตรบังสุกุล โดยนายกฯ ได้ก้มกราบศพ 2 ทหารกล้า ก่อนที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนศพขึ้นรถ โดยกองทหารเกียรติยศแสดงความเคารพ
นายกฯอนุทิน เป็นประธาน รับศพ2 ทหารกล้า เนิน350 ย้ำเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่
นายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเป้าหมายเกือบครบถ้วนแล้ว สิ่งที่ขอมากที่สุดคือ ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียกำลังพลไปมากกว่านี้ ขอให้ จ.ส.อ.สำเริง และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เป็นทหารกล้าชุดสุดท้ายที่เราต้องสูญเสีย ขอสดุดี และสำนึกในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของท่านทั้งสอง ที่ได้ปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานคนไทยทุกคน
นายกฯอนุทิน กล่าวว่า สำหรับครอบครัวของทหารที่พลีชีพ รัฐบาล จะดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งสิทธิประโยชน์ ค่าชดเชย และการตอบแทน จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นธรรม ความเสียสละของทหารกล้า จะไม่ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง 2 นาย อยู่ในอาการอาลัยอย่างสุดซึ้ง ขณะที่ประชาชนชาว จ.สุรินทร์ จำนวนมากต่างพร้อมใจกันยืนเรียงแถวบริเวณถนนทางออกของโรงพยาบาล โบกธงชาติไทยและก้มศีรษะคำนับ เพื่อแสดงความเคารพ และสดุดีการเสียสละของวีรชนผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติ
นายกฯ โพสต์พร้อมระบุ “กราบทหารกล้า ด้วยสำนึกคารวะต่อบุญคุณ ที่ท่านได้ปกป้องรักษาแผ่นดินให้เรา”
ต่อมา เวลา 11.05 น. นายกฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เป็นภาพขณะก้มกราบศพของ 2 ทหารกล้า พร้อมระบุข้อความ “กราบทหารกล้า ด้วยสำนึกคารวะต่อบุญคุณ ที่ท่านได้ปกป้องรักษาแผ่นดินให้เรา”
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