กองทัพเรือ ชี้แจง กัมพูชา รื้อเขื่อนกันคลื่น หลักเขตที่ 73 ชายแดนทางทะเล ยืนยัน ไม่ได้ถูก ทร.ไทย ข่มขู่ เขมรรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเอง สอดรับหนังสือแสดงความห่วงกังวลไทย

21 ธ.ค. 2568 – พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีมีการอ้างว่า กองทัพเรือไทย ยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายกัมพูชา รื้อถอนเขื่อนกันคลื่น ในพื้นที่ชายแดนทางทะเล บริเวณหลักเขตที่ 73 ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

กองทัพเรือ ไม่ได้มีการข่มขู่ หรือ เจรจา แต่ก่อนหน้าที่จะเกิดการปะทะตามแนวชายแดน กองทัพเรือ ได้มีการเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้ฝ่ายกัมพูชารื้อถอนเขื่อนกันคลื่นดังกล่าว

กองทัพเรือ ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ และแสดงความกังวลต่อการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน รวมทั้งได้มีการยื่นหนังสือแสดงความห่วงกังวล ขอให้มีการระงับการดำเนินการ และพิจารณาผลกระทบในประเด็นดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดน

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ ยืนยัน กัมพูชา รื้อเขื่อนกันคลื่น ชายแดนทางทะเล ไม่ได้ถูก ทร.ไทย ข่มขู่

กองทัพเรือ ยืนยัน กัมพูชา รื้อเขื่อนกันคลื่น ชายแดนทางทะเล ไม่ได้ถูก ทร.ไทย ข่มขู่

ทั้งนี้ เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทางทะเล

การแสดงความกังวลดังกล่าว กองทัพเรือ ได้ดำเนินการผ่านกลไกความร่วมมือด้านชายแดนที่มีอยู่ตามกรอบทวิภาคี โดยเฉพาะคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) มาโดยตลอด ซึ่งฝ่ายกัมพูชา รับทราบถึงท่าทีและความห่วงกังวลของ ฝ่ายไท ยในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

ส่วนกรณีที่มีรายงานว่า เอกชนเจ้าของเขื่อนกันคลื่น ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยตนเองนั้น กองทัพเรือ เห็นว่า เป็นความประสงค์และการตัดสินใจของเอกชนฝ่ายกัมพูชาเอง ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นความกังวล ที่ฝ่ายไทยได้แสดงมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากคำสั่ง การข่มขู่ หรือข้อเรียกร้องใดๆ จากกองทัพเรือ และคาดว่าภายหลังจากที่ฝ่ายไทยได้เข้าเคลียร์พื้นที่ที่ถูกล่วงล้ำตามแนวชายแดนทางบกและทางทะเล จนสามารถควบคุมสถานการณ์และดำเนินการได้เรียบร้อย ส่งผลให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปด้วยความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเอื้อต่อการแก้ไขประเด็นค้างคาในพื้นที่ด้วยแนวทางที่เหมาะสมและสันติ

กองทัพเรือ ยังคงยึดมั่นในการใช้ กลไกการเจรจา และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการประเด็นชายแดนทางทะเลอย่างรอบคอบ สันติ และเคารพซึ่งกันและกัน คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนพลเรือนของทั้งสองฝ่าย ตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศในระยะยาว

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