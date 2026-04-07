ทรัมป์ลั่น 2 ทุ่มวันนี้ เอพี บีบีซี และ รอยเตอร์ รายงานวันที่ 7 เม.ย. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา เลื่อนกำหนดเส้นตายสำหรับอิหร่านในการทำข้อตกลงหรือเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ จากเดิมเมื่อวันจันทร์ที่ 6 เม.ย. เป็นวันอังคารที่ 7 เม.ย.ตามเวลาท้องถิ่น และเป็นการเลื่อนกำหนดเส้นตายครั้งล่าสุดจากหลายครั้งที่ผ่านมา

โดยนายทรัมป์ขู่ว่าหากไม่มีข้อตกลง “นรกจะถล่มทับพวกเขา” กำหนดเส้นตายของนายทรัมป์ก่อนหน้านี้คือวันที่ 23 มี.ค. แต่ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ต่อมาซึ่งผู้นำสหรัฐแสดงจุดยืนที่ก่อให้เกิดความสับสนสลับไปมาระหว่างการข่มขู่

การประกาศเลื่อนกำหนดเส้นตาย รวมถึงแถลงว่าการเจรจาสันติภาพเป็นไปด้วยดี และบางครั้งนายทรัมป์ก็ระบุถึงสิ่งที่ขัดแย้งในแถลงการณ์เดียวกัน

ทรัมป์ลั่น 2 ทุ่มวันนี้ - ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พูดคุยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวในห้องแถลงข่าวเจมส์ เบรดี้ ที่ทำเนียบขาว เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 ในกรุงวอชิงตัน

ทรัมป์ลั่น 2 ทุ่มวันนี้ – President Donald Trump speaks with reporters during a news conference in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, April 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอของอิหร่านรายงานว่า ทางการอิหร่านยืนกรานปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดหลังจากนายทรัมป์กล่าวถ้อยแถลงคำเตือนที่อุกอาจต่ออิหร่าน และบอกเป็นนัยว่าเวลา 20.00 น. ของวันที่ 7 เม.ย. เป็นกำหนดเส้นตายสุดท้าย

“พวกเขาจะไม่มีสะพาน พวกเขาจะไม่มีโรงไฟฟ้า พวกเขาจะไม่มีอะไรเลย” นายทรัทป์ย้ำ ขณะที่นายโฆษกของนายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวว่าเตือนรัฐบาลสหรัฐถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนว่าเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่นายทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ไม่มีความกังวล” เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการโจมตีเช่นนั้น

รายงานระบุว่านายทรัมป์เริ่มขู่อิหร่านเมื่อวันที่ 21 มี.ค. ผ่านข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียลว่าถ้าอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มที่โดยปราศจากภัยคุกคามภายใน 48 ชั่วโมง สหรัฐจะโจมตีและทำลายโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยอิหร่านมีเวลาจนถึงเย็นวันที่ 23 มี.ค.

ควันลอยขึ้นจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569

ทรัมป์ลั่น 2 ทุ่มวันนี้ – Smoke rises from Israeli airstrikes in Dahiyeh, a southern suburb of Beirut, Lebanon, Sunday, April 5, 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti)

จากนั้น 12 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเส้นตายนายทรัมป์โพสต์ผ่านบัญชีทรูธโซเชียลอีกครั้งว่ามีข่าวดีเพราะทั้งสองประเทศได้เจรจากันอย่างสร้างสรรค์เพื่อยุติความขัดแย้ง

“ผมสั่งการให้กระทรวงกลาโหมเลื่อนการโจมตีทางทหารทั้งหมดต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปเป็นเวลา 5 วัน” พร้อมเสริมว่าการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเจรจาซึ่งทำให้กำหนดเส้นตายเลื่อนออกไปจนถึงปลายสัปดาห์เดียวกัน

ก่อนถึงกำหนดเส้นตายในวันที่ 26 มี.ค. นายทรัมป์ย้ำคำขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “พวกเขาควรจริงจังโดยเร็วก่อนจะสายเกินไป เพราะเมื่อถึงตอนนั้นแล้วจะไม่มีทางหวนกลับ และมันจะไม่สวยงามแน่” แต่วันเดียวกันนายทรัมป์ขยายกำหนดเส้นตายออกไปอีก 10 วัน จนถึงวันที่ 6 เม.ย. ในเวลา 20.00 น. ทั้งยังเสริมด้วยว่าการเจรจาระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างดีมาก

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายทรัมป์ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีกับความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่าน ขณะเดียวกันก็ประกาศขยายขอบเขตการข่มขู่โจมตีทางอากาศหากอิหร่านไม่บรรลุข้อตกลงได้ในเร็ววัน

ทรัมป์ลั่น 2 ทุ่มวันนี้ - เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารช่วยกันนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากซากปรักหักพังของอาคารที่พักอาศัย หลังจากถูกขีปนาวุธของอิหร่านโจมตีในเมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569

Rescue workers and military personnel carry a body of a victim from the rubble of a residential building a day after it was struck by an Iranian missile in Haifa, Israel, Monday, April 6, 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)

ก่อนเสริมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลง “เราจะปิดฉากการพำนักอันแสนสุขของเราในอิหร่านด้วยการระเบิดและทำลายโรงไฟฟ้า บ่อน้ำมัน เกาะเกาะฆอร์ก (คาร์ก) และอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดทั้งหมดด้วย” ถึงอย่างนั้นกลับไม่มีการบรรลุข้อตกลงเมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตาย

นายทรัมป์โพสต์ข้อความเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. ว่า “จำได้ไหมที่ผมให้อิหร่าน 10 วันในการเจรจาหรือเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เวลากำลังจะหมดลงแล้ว เหลืออีก 48 ชั่วโมงก่อนที่นรกจะถล่มลงมาใส่พวกเขา” และเมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตายโพสต์ขู่ของนายทรัมป์ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

กระทั่งวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. เป็นอีกครั้งที่นายทรัมป์เลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปอีกโดยโพสต์ว่า “วันอังคารจะเป็นวันโรงไฟฟ้าและวันสะพานในอิหร่าน ทั้งหมดรวมกันในวันเดียว มันจะไม่มีอะไรเหมือนวันนี้อีกแล้ว เปิดช่องแคบเวรนี่ซะ ไอ้พวกบ้า ไม่งั้นพวกแกจะต้องไปอยู่ในนรก”

ตามมาด้วยข้อความอีกโพสต์ที่ระบุว่าเวลา 20.00 น. เป็นกำหนดเส้นตาย และในวันจันทร์นายทรัมป์กล่าวย้ำว่าวันอังคารจะเป็นกำหนดเส้นตายสุดท้าย จนให้เวลาอิหร่านมากพอแล้ว “ทั้งประเทศสามารถถูกทำลายได้ในคืนเดียวและคืนนั้นอาจจะเป็นคืนพรุ่งนี้ เรามีแผนเพราะด้วยแสนยานุภาพของกองทัพเรา สะพานทุกแห่งในอิหร่านจะถูกทำลายราบคาบภายในเวลาเที่ยงคืนของคืนพรุ่งนี้”

 

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