ทรัมป์ลั่น 2 ทุ่มวันนี้ – เอพี บีบีซี และ รอยเตอร์ รายงานวันที่ 7 เม.ย. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา เลื่อนกำหนดเส้นตายสำหรับอิหร่านในการทำข้อตกลงหรือเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ จากเดิมเมื่อวันจันทร์ที่ 6 เม.ย. เป็นวันอังคารที่ 7 เม.ย.ตามเวลาท้องถิ่น และเป็นการเลื่อนกำหนดเส้นตายครั้งล่าสุดจากหลายครั้งที่ผ่านมา
โดยนายทรัมป์ขู่ว่าหากไม่มีข้อตกลง “นรกจะถล่มทับพวกเขา” กำหนดเส้นตายของนายทรัมป์ก่อนหน้านี้คือวันที่ 23 มี.ค. แต่ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ต่อมาซึ่งผู้นำสหรัฐแสดงจุดยืนที่ก่อให้เกิดความสับสนสลับไปมาระหว่างการข่มขู่
การประกาศเลื่อนกำหนดเส้นตาย รวมถึงแถลงว่าการเจรจาสันติภาพเป็นไปด้วยดี และบางครั้งนายทรัมป์ก็ระบุถึงสิ่งที่ขัดแย้งในแถลงการณ์เดียวกัน
สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอของอิหร่านรายงานว่า ทางการอิหร่านยืนกรานปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดหลังจากนายทรัมป์กล่าวถ้อยแถลงคำเตือนที่อุกอาจต่ออิหร่าน และบอกเป็นนัยว่าเวลา 20.00 น. ของวันที่ 7 เม.ย. เป็นกำหนดเส้นตายสุดท้าย
“พวกเขาจะไม่มีสะพาน พวกเขาจะไม่มีโรงไฟฟ้า พวกเขาจะไม่มีอะไรเลย” นายทรัทป์ย้ำ ขณะที่นายโฆษกของนายอันโตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวว่าเตือนรัฐบาลสหรัฐถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนว่าเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่นายทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ไม่มีความกังวล” เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการโจมตีเช่นนั้น
รายงานระบุว่านายทรัมป์เริ่มขู่อิหร่านเมื่อวันที่ 21 มี.ค. ผ่านข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียลว่าถ้าอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มที่โดยปราศจากภัยคุกคามภายใน 48 ชั่วโมง สหรัฐจะโจมตีและทำลายโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยอิหร่านมีเวลาจนถึงเย็นวันที่ 23 มี.ค.
จากนั้น 12 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเส้นตายนายทรัมป์โพสต์ผ่านบัญชีทรูธโซเชียลอีกครั้งว่ามีข่าวดีเพราะทั้งสองประเทศได้เจรจากันอย่างสร้างสรรค์เพื่อยุติความขัดแย้ง
“ผมสั่งการให้กระทรวงกลาโหมเลื่อนการโจมตีทางทหารทั้งหมดต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปเป็นเวลา 5 วัน” พร้อมเสริมว่าการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเจรจาซึ่งทำให้กำหนดเส้นตายเลื่อนออกไปจนถึงปลายสัปดาห์เดียวกัน
ก่อนถึงกำหนดเส้นตายในวันที่ 26 มี.ค. นายทรัมป์ย้ำคำขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า “พวกเขาควรจริงจังโดยเร็วก่อนจะสายเกินไป เพราะเมื่อถึงตอนนั้นแล้วจะไม่มีทางหวนกลับ และมันจะไม่สวยงามแน่” แต่วันเดียวกันนายทรัมป์ขยายกำหนดเส้นตายออกไปอีก 10 วัน จนถึงวันที่ 6 เม.ย. ในเวลา 20.00 น. ทั้งยังเสริมด้วยว่าการเจรจาระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างดีมาก
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายทรัมป์ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีกับความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่าน ขณะเดียวกันก็ประกาศขยายขอบเขตการข่มขู่โจมตีทางอากาศหากอิหร่านไม่บรรลุข้อตกลงได้ในเร็ววัน
ก่อนเสริมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลง “เราจะปิดฉากการพำนักอันแสนสุขของเราในอิหร่านด้วยการระเบิดและทำลายโรงไฟฟ้า บ่อน้ำมัน เกาะเกาะฆอร์ก (คาร์ก) และอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดทั้งหมดด้วย” ถึงอย่างนั้นกลับไม่มีการบรรลุข้อตกลงเมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตาย
นายทรัมป์โพสต์ข้อความเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. ว่า “จำได้ไหมที่ผมให้อิหร่าน 10 วันในการเจรจาหรือเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เวลากำลังจะหมดลงแล้ว เหลืออีก 48 ชั่วโมงก่อนที่นรกจะถล่มลงมาใส่พวกเขา” และเมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตายโพสต์ขู่ของนายทรัมป์ก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
กระทั่งวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. เป็นอีกครั้งที่นายทรัมป์เลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปอีกโดยโพสต์ว่า “วันอังคารจะเป็นวันโรงไฟฟ้าและวันสะพานในอิหร่าน ทั้งหมดรวมกันในวันเดียว มันจะไม่มีอะไรเหมือนวันนี้อีกแล้ว เปิดช่องแคบเวรนี่ซะ ไอ้พวกบ้า ไม่งั้นพวกแกจะต้องไปอยู่ในนรก”
ตามมาด้วยข้อความอีกโพสต์ที่ระบุว่าเวลา 20.00 น. เป็นกำหนดเส้นตาย และในวันจันทร์นายทรัมป์กล่าวย้ำว่าวันอังคารจะเป็นกำหนดเส้นตายสุดท้าย จนให้เวลาอิหร่านมากพอแล้ว “ทั้งประเทศสามารถถูกทำลายได้ในคืนเดียวและคืนนั้นอาจจะเป็นคืนพรุ่งนี้ เรามีแผนเพราะด้วยแสนยานุภาพของกองทัพเรา สะพานทุกแห่งในอิหร่านจะถูกทำลายราบคาบภายในเวลาเที่ยงคืนของคืนพรุ่งนี้”
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