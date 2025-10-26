 

ต่อสู้นาน 7 ปี ชนะคดีแล้ว ครูสหรัฐฯ เดินสะดุดล้ม บนทางเท้าสาธารณะ ได้รับบาดเจ็บ รับชดเชย 245 ล้าน ชี้เมืองมีความผิด 100%

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า ครูชาวสหรัฐฯ ชนะคดีรับค่าชดเชยเป็นเงิน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 245 ล้านบาท หลังเดินสะดุดล้มบนทางเท้า จนได้รับบาดเจ็บ บริเวณเมืองวิทเทียร์ เมืองในเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 2018 โดยเธอต่อสู้มานานกว่า 7 ปี

ตามคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลสูงรัฐแคลิฟอร์เนีย เผยว่า ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018 นางจัสติน กูร์โรลา ครูการศึกษาพิเศษ กำลังเดินอยู่บนทางเท้าในเมืองวิทเทียร์ เขตลอสแอนเจลิส ก่อนจะสะดุดทางเท้าที่ไม่เรียบและล้มไปข้างหน้า

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งแขน ข้อศอก และจมูกหัก รวมถึงบาดเจ็บที่หัวเข่า คอ และหลัง อีกทั้งยังได้รับ “การบาดเจ็บทางสมองระดับเล็กน้อย” และต้องทนทุกข์จากอาการปวดเรื้อรังนับตั้งแต่นั้น

หลังจากการพิจารณาคดี คณะลูกขุนได้มีมติเอกฉันท์ชี้ว่า เมืองวิทเทียร์มีความผิดเต็ม 100% และในวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา เมืองได้ยอมตกลงชำระค่าเสียหายจำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 245 ล้านบาทให้กับกูร์โรลา

ซึ่งทนายระบุว่าเป็น “ข้อตกลงคดีทางเท้าสะดุดล้มที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย” อีกทั้งยังระบุว่า เมืองวิทเทียร์ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับทางเท้าที่ขรุขระจากรากไม้เป็นเวลาหลายปี แต่กลับละเลยไม่ตรวจสอบหรือซ่อมแซมอย่างเหมาะสม

ความปลอดภัยสาธารณะไม่ได้หมายถึงแค่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเท่านั้น แต่รวมถึงการดูแลทางเท้าและพื้นที่สาธารณะให้ปลอดภัยจากอันตรายด้วย การรอจนกว่าคนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตก่อนจะซ่อมแซม เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

ขณะที่ด้านกูร์โรลา เผยกับสื่อท้องถิ่นว่า สำหรับเธอแล้ว การฟ้องร้องไม่ใช่เรื่องของเงิน แต่เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นต้องประสบเหตุเช่นเดียวกัน “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะไม่มีใครต้องเจ็บปวดจากเรื่องนี้อีกแล้ว”

