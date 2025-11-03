“ชัชชาติ” สั่งเร่งระบายน้ำ หลังฝนตกหนักทั่วกรุงฯ เตรียมพร้อมรับมือฝนคืนนี้ ให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่อาจตกซ้ำในคืนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 3 พ.ย.2568 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการระบายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเกิดขึ้นอีกในคืนนี้

นายชัชชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก เมื่อคืนวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา กทม.ได้รับอิทธิพลจาก ร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนขึ้นมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศ ภายหลังจากความกดอากาศสูงจากจีนเริ่มอ่อนกำลังลง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ

โดยฝนหยุดตกในเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 3 พ.ย.68 ปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 131.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตบางนา 116.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระโขนง 115.5 มม. และจุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย 105.5 มม.

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งดำเนินการ เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำทุกสถานีเต็มกำลัง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ค้างในระบบสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำหลัก อุโมงค์ระบายน้ำ และจุดเฝ้าระวังพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณฝนที่อาจตกซ้ำในคืนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน สำนักการระบายน้ำได้ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดน้ำท่วมซ้ำซาก ขุดเปิดท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำฝน รวมถึงจัดเก็บขยะและเศษวัสดุที่อาจกีดขวางการระบายน้ำต่อไป

