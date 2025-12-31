4 ผู้รับเหมา มอบตัวแล้ว เปิดปม ป้ายหาเสียง พรรคเพื่อไทย พังเสียหาย บริเวณปากซอยนวมินทร์ 21 หลังถูกผู้สมัครสส.แจ้งความเอาผิด
จากกรณี นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 14 บางกะปิ-วังทองหลาง (แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ว่าป้ายหาเสียงถูกทำลาย บริเวณปากซอยนวมินทร์ 21 แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ
พร้อมทั้งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลา 00.19 น. มีกลุ่มบุคคล จำนวน 4 คน ลงจากรถกระบะสีขาวได้ลงมือกระชากและทำลายป้ายของนายพงศกรจนเสียหาย และนำป้ายของพรรคดังกล่าวมาติดทับแทนที่ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันที่ 31 ธ.ค.2568 พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ป้ายหาเสียง พรรคเพื่อไทย ปรากฏรูปผู้เสียหายชื่อ ถูกปิดป้ายหาเสียงของพรรคประชาชน ปรากฏชื่อ (ฮา) ก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ ติดแทนที่ตำแหน่งของผู้เสียหาย
และพบว่า ป้ายหาเสียงของผู้เสียหายถูกพับหัก และซุกซ่อนอยู่บริเวณหลังป้ายหาเสียงของพรรคประชาชน ปรากฏชื่อ ก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ ซึ่งตรวจสอบแล้วป้ายหาเสียงที่ถูกพับหักดังกล่าวเป็นของผู้เสียหายจริง และได้รับความเสียหาย แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนทำให้ป้ายหาเสียงของผู้เสียหายได้รับความเสียหาย
พ.ต.อ.ธนาพันธ์ กล่าวว่า การกระทำความผิดคือ ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ได้เข้ามอบตัวกับผู้เสียหาย ยืนยันเป็นเพียงผู้รับเหมา รับจ้างติดป้ายละ 70 บาท 200 ป้าย ราคา 14,000 บาท เมื่อโดนป้ายพรรคเพื่อไทยพังจึงได้วางไว้บริเวณดังกล่าว
จากการสอบสวนยืนยันว่า ไม่น่าจะมีกรณีของทางพรรคเมืองที่นำป้ายมาติดสั่งการให้ทำลายป้ายพรรคฝั่งตรงข้ามแต่อย่างใด อาจจะรับงานรีบติดไม่ทันระวัง เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นำตัวฝากขังช่วงเช้าต่อไป