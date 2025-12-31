4 ผู้รับเหมา มอบตัวแล้ว เปิดปม ป้ายหาเสียง พรรคเพื่อไทย พังเสียหาย บริเวณปากซอยนวมินทร์ 21 หลังถูกผู้สมัครสส.แจ้งความเอาผิด

จากกรณี นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 14 บางกะปิ-วังทองหลาง (แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ว่าป้ายหาเสียงถูกทำลาย บริเวณปากซอยนวมินทร์ 21 แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ

พร้อมทั้งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลา 00.19 น. มีกลุ่มบุคคล จำนวน 4 คน ลงจากรถกระบะสีขาวได้ลงมือกระชากและทำลายป้ายของนายพงศกรจนเสียหาย และนำป้ายของพรรคดังกล่าวมาติดทับแทนที่ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ป้ายหาเสียง พรรคเพื่อไทย

4 ผู้รับเหมา มอบตัวแล้ว เปิดปม ป้ายหาเสียง พรรคเพื่อไทย พังเสียหาย บริเวณปากซอยนวมินทร์ 21

ล่าสุดวันที่ 31 ธ.ค.2568 พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ป้ายหาเสียง พรรคเพื่อไทย ปรากฏรูปผู้เสียหายชื่อ ถูกปิดป้ายหาเสียงของพรรคประชาชน ปรากฏชื่อ (ฮา) ก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ ติดแทนที่ตำแหน่งของผู้เสียหาย

และพบว่า ป้ายหาเสียงของผู้เสียหายถูกพับหัก และซุกซ่อนอยู่บริเวณหลังป้ายหาเสียงของพรรคประชาชน ปรากฏชื่อ ก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ ซึ่งตรวจสอบแล้วป้ายหาเสียงที่ถูกพับหักดังกล่าวเป็นของผู้เสียหายจริง และได้รับความเสียหาย แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนทำให้ป้ายหาเสียงของผู้เสียหายได้รับความเสียหาย

ป้ายหาเสียง พรรคเพื่อไทย

ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ

พ.ต.อ.ธนาพันธ์ กล่าวว่า การกระทำความผิดคือ ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ได้เข้ามอบตัวกับผู้เสียหาย ยืนยันเป็นเพียงผู้รับเหมา รับจ้างติดป้ายละ 70 บาท 200 ป้าย ราคา 14,000 บาท เมื่อโดนป้ายพรรคเพื่อไทยพังจึงได้วางไว้บริเวณดังกล่าว

จากการสอบสวนยืนยันว่า ไม่น่าจะมีกรณีของทางพรรคเมืองที่นำป้ายมาติดสั่งการให้ทำลายป้ายพรรคฝั่งตรงข้ามแต่อย่างใด อาจจะรับงานรีบติดไม่ทันระวัง เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์นำตัวฝากขังช่วงเช้าต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

ปมรักแรงแค้น หนุ่มใหญ่หัวร้อน ทำร้ายเพื่อนบ้าน ก่อนกลับมารัดคอภรรยา เสียชีวิตรวม 3 ราย
3

รถทัวร์กรุงเทพฯ–นครพนม เสียหลักตกข้างทาง เสียชีวิต 1 สาหัส 1 เจ็บกว่า 30
4

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
5

กรมอุตุ เตือนฉบับที่ 3 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เริ่มวันนี้ เปิด12 จังหวัด ขอให้ประชาชนระวังอันตราย
6

หมอช้าง เปิดราศีดวงดีขึ้นถึงเวลาที่รอคอย 20 ต.ค. ดาวพฤหัสขยับ รายได้เพิ่ม ฐานะมั่นคง ดีทุกด้านเลย
7

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
8

เนท เปิดภาพกับน้องณธีร์ ลูกชายของพ่อ ลั่นหนูทำให้พ่อรู้ว่าความรักคนเป็นพ่อยิ่งใหญ่แค่ไหน
9

แม่ใจสลาย ลูกน้อย2ขวบพลัดตกระเบียง จากคอนโดมิเนียม 8 ชั้น
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ