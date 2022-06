เคนลี Take Me Out พบคู่กรณี ขอโทษกันและกัน ฝ่ายหญิงพร้อมลบคลิป

เคนลี Take Me Out พบหญิงคู่กรณี ถ่ายคลิปวิวาท เอ่ยปากขอโทษ ทิศทางดีขึ้น พร้อมลบคลิป ทนายเผย เป็นสิทธิของแต่ละคน แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้

วันที่ 9 มิ.ย.2565 นายเคนลี อายุ 26 ปี หรือเคนลี Take Me Out เดินทางมาที่สน.ดินแดงเพื่อเจรจาเรื่องคดีกับหญิง 2 คน พลเมืองดีเจ้าของคลิป และบุคคลที่ปรากฏในคลิป คู่รักทำร้ายร่างกาย ภายในคอนโดย่านอโศกพระราม9 โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ในการพูดคุย บรรยากาศเป็นไปด้วยเรียบร้อยและเป็นไปด้วยทิศทางที่มีการขอโทษซึ่งกันและกัน แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพหรือเข้ารับฟังการเจรจาในครั้งนี้

ทางหญิงสาวกล่าวว่า หลังจากที่ได้พูดคุยกันบรรยากาศก็ดีขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการปรับความเข้าใจกันและพูดถึงอนาคตว่าจะมีการแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไรให้เป็นไปในทางที่ดีทั้งสองฝ่าย ตนขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีก และถ้าผ่านไปได้ด้วยดีก็จะลบคลิปทั้งหมดที่ถ่ายไว้ เพราะทางตัวผู้หญิงที่เป็นแฟนของคู่กรณีก็เป็นฝ่ายเสียหาย โดยหลังจากนี้คงต้องให้เป็นหน้าที่ของทางทนายเป็นคนช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการลบคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และยกเลิกการดำเนินคดีกันทั้งสองฝ่ายเลยหรือไม่ ตรงนี้ทางนายกฤษฎา โลหิตดี หรือทนายโนบิ เผยว่าเรื่องดังกล่าวยังคงเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลอยู่ วันนี้คู่กรณีได้มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกัน

เบื้องต้นก็ยังหาขอสรุปไม่ได้ โดยทั้งสองฝ่ายก็ยังมีสิทธิส่วนตัวในเรื่องของคดีอยู่ ในส่วนตัวน้องเคนเองก็มีความเป็นลูกผู้ชายโดยการยอมรับผิดในสิ่งที่ทำ ส่วนน้องตาลก็ให้อภัย และลบคลิปที่มีภาพน้องผู้หญิงแฟนคู่กรณีให้ โดยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันเสร็จ เคนลีได้เดินทางกลับในทันทีโดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมาลชนแต่อย่างใด