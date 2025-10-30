แพทยสภา รับเรื่องหมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ สั่งปิดคลินิกชั่วคราว รอผลตรวจ-ผู้ป่วยอยู่ในการดูแลแพทย์แล้ว
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา กรณีแพทย์ในคลินิกแห่งหนึ่ง จ.ชลบุรี ได้ทำการเทน้ำร้อนราดลงไปบนผ้าขนหนูมาวางไว้ที่หน้าอกเด็กชายวัย 3 ปีที่เข้ามารักษาอาการไม่สบายนั้น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 พลอากาศเอก นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงกรณีแพทยสภารับเรื่องตรวจสอบ กรณีเด็กอายุ 3 ขวบ โดยระบุว่า
เลขาธิการแพทยสภาได้รับทราบเรื่องจากสื่อมวลชน และได้ตรวจสอบข้อมูลกับ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) รวมถึงติดตามข้อมูลจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แล้ว
ในเบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติสถานพยาบาล และ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม ร่วมกันอย่างเคร่งครัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิก สอบสวนข้อเท็จจริงจากแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้แพทยสภา เพื่อดำเนินการตรวจสอบด้าน มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม และ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ กรณีที่มีรายงานความเสียหายต่อผู้ป่วย
เบื้องต้น ได้มีคำสั่งให้ คลินิกหยุดให้บริการชั่วคราว ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากแพทยสภา
ทั้งนี้ แพทยสภาได้ติดตามอาการของน้องผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทราบว่าขณะนี้น้องได้รับการดูแลรักษาโดย กุมารแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี และอยู่ในความดูแลของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แพทยสภาจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และติดตามผลการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและมาตรฐานของวิชาชีพแพทย์ครับ