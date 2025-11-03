ฮอนด้า มอเตอร์ จัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมล่าสุด ไม่ว่าจะรถอีวีต้นแบบ รถอีวีเตรียมผลิตจำหน่าย พร้อมด้วยจรวดยั่งยืน
ในงาน เจแปน โมบิลิตี้ โชว์ 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ต.ค. ถึง 9 พ.ย. 2568 ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นงานที่ค่ายรถยนต์ต่างนำนวัตกรรม ที่พัฒนาเป็นแรมปีมาอวดโฉมกันอย่างคับคั่ง
ค่ายหนึ่งที่ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ใคร ต้องยกให้ ฮอนด้า มอเตอร์ เพราะนอกจากจะมีรถคอนเซ็ปต์ ที่ยังอาจต้องใช้เวลาพัฒนาอีกพอสมควร รถต้นแบบที่เตรียมนำขึ้นไลน์ผลิต เพื่อจำหน่ายในไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว
ภายในบูธ ยังนำนวัตกรรมที่พัฒนาจนเรียกได้ว่า ประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งแล้ว คือการทดลองยานอวกาศ ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการเติบโต และขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน
คอนเซ็ปต์ คาร์ ครั้งแรกในโลก
มาไล่เรียงกันว่า ภายในบูธฮอนด้า มีอะไรกันบ้าง เริ่มจากรถคอนเซ็ปต์ Honda o a (0 Alpha) ที่เลือกเวทีนี้ เปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลก (เวิร์ล พรีเมียร์)
Honda 0 a รถ SUV ไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Thin, Light and Wise” (บาง เบา และชาญฉลาด) ดีไซน์ทันสมัย แลดูบึกบึน ตามแบบฉบับรถ SUV เส้นไฟด้านหน้าแนวนอนยาว ช่วยเน้นใหดูสะดุดตา ส่วนด้านท้ายดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟท้ายรูปตัว U ทำให้มีความแปลก และแตกต่าง
พร้อมกันนี้ ยังได้นำรุ่นพี่ ในตระกูล 0 มาจอดเรียงเคียงกัน ทั้ง Honda 0 Saloon Prototype และ Honda 0 SUV Prototype โดยทั้งหมด เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ASIMO OS ซึ่งเป็นระบบ Vehicle OS ที่ฮอนด้าพัฒนาขึ้นเองโดยเฉพาะ
Honda 0 Series ทั้งหมด 3 รุ่น เตรียมเปิดตัวจำหน่ายโดยเริ่มทำตลาดในญีปุ่นก่อนเป็นตลาดแรก ภายในเดือนมี.ค. 2028
รถต้นแบบเตรียมผลิตจริง
ส่วนอีกคันที่มีผู้ชมให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน นั่นก็คือ Honda Super-ONE รถอีวีขนาดกะทัดรัด สไตล์แฮทช์แบค 5 ประตู พัฒนาภายใต้แนวคิด e:Dash BOOSTER น้ำหนักเบา ฐานล้อกว้าง เน้นให้ขับขี่สนุก มีชีวิตชีวา
นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่พิเศษที่พัฒนามาเฉพาะ ‘Boost Mode’ ที่ช่วยเพิ่มพละกำลัง เรียกความเร็วให้จี้ดจ้าดยิ่งขึ้น โดยมาพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มในห้องโดยสาร สอดรับกับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ 7สปีด ทำให้กลายเป็นรถอีวี ที่มีอารมณ์การขับขี่แบบรถสันดาปภายในที่คุ้นเคย
ขณะที่ดีไซน์ตัวรถ ทั้งภายนอก ภายใน มองผาดๆ แล้วก็คือรถยนต์ปกติทั่วไป จะมีที่ทำให้เห็นว่าเป็นรถอีวี คือกระจังหน้าแบบปิดทึบ และมีช่องชาร์ทแบตเตอรี่เป็นสัญลักษณ์ ทั้งนี้ฮอนด้า มีแผนในการเปิดตัวทำตลาดในปีหน้า ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ ส่วนบ้านเรานักเลงรถเล็กหัวใจสีเขียวต้องรอลุ้นว่าจะมาหรือไม่
ที่น่ารักไม่แพ้ใครในบูธ ต้องยกให้เจ้า Honda Micro EV ที่มีหน้าตาตะมุตะมิ ใครเห็นบนถนนน่าจะอดอมยิ้มไม่ได้ ด้านหน้าไฟกลมโต ตรงกลางเป็นที่เก็บยางอะไหล่ ชวนให้นึกย้อนไปถึงรถเมื่อหลายสิบปีก่อน
นวัตกรรมรถมอเตอร์ไซค์
นอกจากรถยนต์แล้ว ยังมีนวัตกรรมของมอเตอร์ไซต์มาร่วมจดแสดงด้วย ที่เรียกความสนใจอย่างมากคือเจ้า Honda CUV e: มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นที่ 2 โดยได้ติดตั้งแบตเตอรี่ Honda Mobile Power Pack e: ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้ (Swappable Battery) เพื่อใหผู้ใช้งานมีคามสะดวกสบายตลอดการเดินทาง พร้อมด้วย Honda Rebel 1100 S Edition Dual Clutch Transmission ครุยเซอร์รุ่นใหญ่ใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่ (Dual Clutch Transmission) ซึ่งทั้งสองรุ่นเตรียมผลิตจำหน่ายในเร็ววันนี้
ขณะที่คอนเซปต์ ไบค์ มีมาโชว์ดวยกัน 2 คัน Honda EV URBAN CONCEPT ชื่อรุ่นบ่งบอกว่าเป็นอีวี ใช้ในเมือง เน้นความคล่องแคล่วปราดเปรียว และ Honda EV OUTLIER CONCEPT สำหรับสายลุย ชื่นชอบการเดินทางไกลๆ
โชว์เทคโนโลยีเต็มบูธ
เทคโนโลยี ที่สร้างความฮือฮาภายในบูธฮอนด้า ไม่แพ้รถยนต์ต้นแบบ ก็คือจรวดที่ได้เคยปล่อย และลงกลับสู่พื้นได้จริง ที่ชื่อ “Honda Type R Rocket” หรือจรวดยั่งยืน พัฒนาโดยทีม R&D ของฮอนด้า โดยได้ทำการทดสอบที่ฐานปล่อยจรวด ที่ ฮอกไกโด เมื่อกลางปีนี้
ซึ่งประสบความสำเร็จไปด้วยดี จรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าระยะทางร่วม 300 เมตร รวมถึงกลับลงจอดได้อย่างปลอดภัย และแม่นยำ แต่ที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้น คือการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุน และยังทำให้เป็นการเคลื่อนที่อย่างยั่งยืนอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้มีการจำลองห้องโดยสารของ HondaJet Elite II เท่าขนาดจริงให้เข้าไปสัมผัส หรือจะเต๊ะจุ๊ยถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ฝั่งเครื่องยนต์อเนกประสงค์ก็ไม่น้อยหน้า นำหุ่นยนต์ตัดหญ้า Miimo Series และ UNI-ONE อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลแบบแฮนด์ฟรี ที่ผู้ใช้งานสามารถบังคับทิศทางได้ง่าย ๆ โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักตัวขณะนั่งโดยไม่ต้องใช้มือบังคับมาแสดง
เติบโต และเคลื่อนที่อย่างยั่งยืน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ Honda นำมาจัดแสดงในงาน เจแปน โมบิลิตี้ โชว์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามอุปสรรคที่ท้าทายทั้งที่มีอยู่ รวมถึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้องทั้งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความฝัน และขับเคลื่อนอนาตตอย่างยั่งยืน