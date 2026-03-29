นาย คอมเมเดี้ยน ลั่นเตือนแล้วอย่าๆๆ ไม่ฟังก็พัง บอล เชิญยิ้ม ก็มาคอมเมนต์ด้วย ด้าน แจ๊ค ธนพล – แมงปอ ต่างก็คอมเมนต์รัวๆ
วงการตลกฮือเลยหลังกระแสดราม่า ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย โพสต์ว่าใครให้เลิกสร้างภาพแบบปริศนา กลายเป็นประเด็นบานปลายตอนนี้ เพราะดราม่าไปตกที่ บอล เชิญยิ้ม ทั้งที่เป็นผู้ช่วยเหลือปิดทองหลังพระดูแล เหน่ง ตั้งแต่ยังมีชีวิต และวาระสุดท้ายในการส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายอย่างเต็มกำลัง กลายเป็นตอนนี้ ไอซ์ เจอเพื่อนพี่น้องคนวงการตลกออกมาตอบโต้แฉเดือด ปกป้องทั้ง บอล เชิญยิ้ม เพื่อนๆตลก และอดีตภรรยาและลูกของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ด้วยนั้น
ด้าน นาย คอมเมเดี้ยน ก็เคลื่อนไหวโพสต์ท่ามกลางดราม่าร้อนแรงวงการตลก เป็นภาพตัวเองขณะใส่เสื้อ Joker Family พร้อมแคปชั่นระบุข้อความล่าสุดด้วยว่า
นาย คอมเมเดี้ยน ลั่นเตือนแล้วอย่าๆๆ ไม่ฟังก็พัง
“เตือนแล้วว่า..อย่า..อย่า..อย่า..ไม่ฟังก็พังสิจ่ะ #นายเดอะคอมเมเดี้ยน” ด้าน บอล เชิญยิ้ม ก็เข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยทั้งชมเสื้อและชมแคปชั่นที่โพสต์ด้วยหรือไม่ว่า “เสื้อสวย คม”
แจ๊ค ธนพล – แมงปอ ก็คอมเมนต์ด้วยรัวๆ
ขณะที่ แมงปอ ชลธิชา ซึ่งโพสต์ปกป้อง อดีตภรรยา เหน่ง และลูกเหน่งด้วย ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ก็ว่าจะไม่แล้ว ” นาย ก็มาคอมเมนต์ตอบว่า “นั่นสิพี่สาว”
ด้าน แจ๊ค ธนพล ก็มาคอมเมนต์ด้วยว่า “บอกตลอด ไม่จำ” ซึ่ง นาย ก็คอมเมนต์ตอบติดตลกด้วยว่า “พอแล้วววว” ท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆ ต่างก็โยงไปถึงเรื่อง ไอซ์ ภรรยา เหน่ง ด้วย อาทิ ปูเสื่อรอ ไปต่อมั้ย , แรกๆสงสาร หลังๆสงสัย , แสดงว่าทุกคนรู้หมดว่าเป็นยังไง แค่เห็นแก่คนที่เสียไปแล้วเลยเลือกเงียบ แต่เค้าดันจุดเพลิงขึ้นมาเอง เป็นต้น
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ทีมข่าวสด 29 มี.ค.69