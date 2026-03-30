รับแรงกระแทก! นาย คอมเมเดี้ยน เผยในงานศพมีอีกหลายเรื่องไม่เหมาะสม รอดูผู้ใหญ่จะว่ายังไง เตือน ไอซ์ แล้วใครจะโพสต์อะไรให้เงียบไว้ ตอนนี้กระแสตีกลับหมดแล้วจะทำยังไง
ถือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่เอ่ยปากเตือนแล้วสุดท้ายดราม่าหนักจนได้ นาย คอมเมเดี้ยน ไลฟ์สดพูดถึง ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย หลังโพสต์เดือดกลายเป็นดราม่าสนั่นวงการตลก ซึ่งเจ้าตัวเคยเตือนแล้วว่าอย่าโพสต์ เพราะจะรับแรงกระแทกไม่ไหว แต่ถ้าคิดว่ารับไหวก็แล้วแต่ว่า
นาย คอมเมเดี้ยน เตือน ไอซ์ แล้วให้เงียบไว้ ตอนนี้กระแสตีกลับจะทำยังไง
“ผมเป็นห่วงอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นผมไม่เดินไปพูดกับน้องหรอกว่า อย่าโพสต์อะไรนะเลิกงานจบงานแล้ว เงียบไปเลยนะ ผมพูดแม้กระทั่งว่าใครเขาจะโพสต์อะไรปล่อยเขา เอ็งก็โพสต์ในพื้นที่เอ็งแค่ความรู้สึกเอ็งอย่าไปกระทบคนอื่นเขานะ ใครจะพูดยังไงปล่อยเขาเลย ถ้าเอ็งโพสต์แล้วกระแสไม่ดี จะรับแรงกระแทกไม่ไหว หรือถ้าเอ็งคิดว่าเอ็งรับแรงกระแทกไหว เอ็งไปรอดเอ็งโพสต์เลย แล้วแต่เอ็งแต่ไม่มีใครช่วยเอ็งได้นะ”
“เตือนแล้วว่าอย่าโพสต์ไม่มีใครอยู่ข้างคุณหรอกวันนี้ ไหนใครคอยอยู่เคียงข้าง มีใครมาโพสต์อยู่ด้วยกับคุณมั้ย ”
“ถามว่าถ้าไม่มีคนทำงานตรงนี้ คุณจะจัดกันยังไงคุณทำกันได้จริงเหรอ งานมันจัดไปแล้ว มีคำเดียวเลยคือขอบคุณ ทุกอย่างจะออกมาดี จะทำอะไรต่อไปจะนั่งไลฟ์คนก็อยากช่วยเหลือเพราะเอ็งน่ารัก แต่นี่ขอบคุณไม่มี ยังมาโพสต์แซะเขาอีก เตือนแล้วอย่าโพสต์อย่าทำ”
ทั้งนี้ นาย ยังบอกด้วยควรจะขอบคุณคนที่มางานพี่เหน่งเยอะมากๆ ของช่ำรวยเตรียมไว้พันหนึ่งไม่พอ ยังมีคนเอามาให้ข้างนอกอีก 300 , 500 , 700 ดอกไม่จันไม่พอ คนต้องไปเท่าไหร่ ไม่นึกดีใจแทนคนเสียชีวิตเลยเหรอ พี่อยู่ไหนไม่คิดคนจะรักพี่ขนาดนี้ ขอบคุณเขาเถอะ เขาทำดีให้แค่ขอบคุณเขาก็ดีใจแล้ว คนไปตรงนั้นไม่มีใครต้องการอะไรหรอก แค่คำขอบคุณ ตอนนี้กระแสตีกลับหมดแล้ว จะทำยังไง
นาย คอมเมเดี้ยน เผยในงานศพมีอีกหลายเรื่องไม่เหมาะสม รอดูผู้ใหญ่จะว่ายังไง
“ส่วนที่เห็นหลังบ้านมีข่าวอะไรกัน แล้วแต่ดุลยพินิจเขา ว่าเขาจะทำมั้ยหรือไม่ทำ มีคนพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องเงิน แล้วแต่เขาเราไม่เคยไปก้าวล่วง มีแต่บอกเอาตามความสมัครใจ ตามความเหมาะสมจะให้หรือไม่ให้แล้วแต่คุณ น้ำใจแค่นั้นเอง วันงานก็ไม่เห็นมีอะไร ไม่เห็นใครไปโวยวายอะไร ไม่มีใครไปโพสต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ไปรื้อดูได้เลยฝั่งพวกผมก็ไม่มี ผั่งโน้นก็ไม่มี ตัวเองมาเปิดประเด็นเอง ”
“มันมีคำพูดในงานอีกเยอะแยะมากมายที่ผมยังไม่พูดดีกว่า รอผู้ใหญ่เขาได้คุยกันรู้เรื่องแล้วค่อยคุยกันว่าผู้ใหญ่เขาจะว่ายังไง ผมใช้คำว่าไม่เหมาะสมหลายเรื่อง แค่นี้ดีกว่า……เยอะ”
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ทีมข่าวสด 30 มี.ค.69