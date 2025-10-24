คนดีต้องตรวจสอบได้! หมิว ลลิตา นางงามดังภรรยา กัน จอมพลัง โพสต์ชัดถึงสามี ขอโทษที่ต้องให้รอนาน แฟนๆเข้ามาให้กำลังใจ
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงมากอยู่ตอนนี้ สำหรับปม กัน จอมพลัง และ มูลนิธิ กัน จอมพลัง ว่าเบื้องหลังคือ มูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า มีประเด็นอะไรปิดบังซ่อนเร้นไม่โปร่งใสหรือไม่ โดยล่าสุด กัน จอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงอยู่ตอนนี้นั้น
ด้าน หมิว ลลิตา หงสะมัต นางงามดังภรรยาของ กัน จอมพลัง ก็โพสต์ข้อความตั้งแต่เมื่อวานว่า “คนดีต้องตรวจสอบได้ (เครื่องหมายถูก) ขอโทษที่ต้องให้รอนานนะคะ พรุ่งนี้รอฟังไปพร้อมกันไขทุกข้อสงสัยพร้อมตอบทุกอย่างขอบคุณพลังบวกดีๆที่หลายคนมอบให้พวกเรานะคะ (อิโมจิหัวและชูสองนิ้วสู้ๆด้วย)”
ทั้งยังโพสต์คลิปโมเมนต์น่ารักของสามี ขณะต่อของเล่นให้ลูกสาวด้วย แคปชั่นว่า “ต่อมินเนี่ยนให้ลูกสาว #หมิวจอมพลัง #กันจอมพลัง”
เช้านี้ (24 ต.ค.68) ก็ยังโพสต์ก่อนสามีแถลงข่าวด้วยว่า “10 โมงเจอกันนะคะทีมมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้พร้อมค่ะ ” ก่อนจะแชร์โพสต์แถลงข่าว ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจด้วย