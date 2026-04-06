สดจากเยาวชน - สาวกชินจังร่วมวิ่ง ก้าวเพื่อน้องปีที่ 6

ปลุกพลังความสดใส! มูลนิธิก้าวคนละก้าวสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ คว้าลิขสิทธิ์คาแร็กเตอร์ระดับโลก “เครยอนชินจัง” จัดงานวิ่งการกุศลให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสนุกในธีมชินจังและผองเพื่อนเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026” โดยมีทัพนักวิ่งและแฟนคลับชินจังร่วมสร้างรอยยิ้มและสุขภาพที่ดีกว่า 10,000 คน เพื่อระดมทุนมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยที่ขาดแคลนในโครงการ “ก้าวเพื่อน้อง ปีที่ 6” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
การวิ่งในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง ได้แก่ 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร และ 1.5 กิโลเมตร (Kids Run สำหรับกลุ่มครอบครัว) เริ่มออกสตาร์ตบริเวณสนามกีฬา 1 ตั้งแต่เวลา 06.15 น. นำทีมโดยครอบครัวคงมาลัย ตูน อาทิวราห์ ก้อย รัชวิน น้องทะเล อาชวิน และน้องเวลา วราริน พร้อมเพื่อนพ้องวงการบันเทิงที่มาร่วมสร้างสีสันอีกมากมาย อาทิ ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง, เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, จูดี้ จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์, โจอี้ ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ, UrboyTJ จิรายุทธ ผโลประการ, ฟิลลิปส์ ณัทธนพล ทินโรจน์, ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย, ป๊อก วง Zeal ต่อยศ จงแจ่ม, แจ๊ค จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม, บิว เดอะวอยซ์ จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ, เซน Paper Planes นครินทร์ ขุนภักดี, สมุย สมุทร แก้ววัน, มอส พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง, ปอ นันทชัย เตชะศรีวิเชียร และดาร์ลิ่ง อารดา อารยวุฒิ
ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวคนละก้าว กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิก้าวคนละก้าวมุ่งเน้นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิ่งระดมทุนผ่านโครงการต่างๆ ก้าวแรกคือโครงการ “ก้าวคนละก้าว 10 วัน 400 ก.ม.” จากกรุงเทพฯ สู่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลบางสะพาน ยอดบริจาคกว่า 85 ล้านบาท, โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากเบตง-แม่สาย ได้รับบริจาคกว่า 1,300 ล้านบาท ตลอดจนโครงการก้าวเพื่อน้องที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มากถึง 249 คน ด้วยการมอบเงินทุนละ 264,000 บาท
“สำหรับปีนี้ผมอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี หันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายให้แข็งแรงทั้งทางกายและใจด้วยการวิ่ง มูลนิธิก้าวคนละก้าวตั้งใจให้คาแร็กเตอร์ชินจังที่ครองใจคนทุกเพศทุกวัยมาเป็นตัวแทนความสนุก โดยหวังให้งานวิ่งครั้งนี้เป็นพื้นที่ที่เด็กๆ และผู้ใหญ่ปลดปล่อยความสนุกไปพร้อมกันครับ” ตูน อาทิวราห์ กล่าว
ด้าน ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า “กสศ. ตระหนักดีว่าในทุกปีมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ได้หมด ความร่วมมือกับมูลนิธิก้าวคนละก้าวตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ให้เด็กๆ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษาเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป”