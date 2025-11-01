ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสดๆ ตรวจลอตเตอรี่ ถ่ายทอดสด ผลสลากกินแบ่งฯ ตรวจผลทุกรางวัลได้ที่นี่ (อยู่ระหว่างออกรางวัล)

ตรวจหวย แบบกรอกตัวเลขคลิกที่นี่

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

 

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

 

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

 

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

 

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

 

ผลสลาก รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

 

ผลสลาก รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

 

ผลสลาก รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

 

ผลสลาก รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

