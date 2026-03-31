ไม่รู้มาจากไหน ลูกแมว ติดในห้องเครื่อง รถเก๋งเจ้าของร้านเสริมสวย เรียกกู้ภัยช่วยเหลือ พบเป็นแมวส้ม เพื่อนบ้านไม่พลาด แห่ส่องเลขทะเบียนรถ ลุ้นโชค
วันที่ 31 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาสากู้ภัยมูลนิธิกกไทรหล่มสัก ได้รับแจ้งมีลูกแมวติดอยู่ในห้องเครื่องรถเก๋งที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ถนนวจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จึงเดินทางไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า ทะเบียน กท 1637 เพชรบูรณ์ และมีเสียงแมวร้องอยู่ใต้ท้องรถตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ได้มุดเข้าไปดูใต้ท้องรถ พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดฝากระโปรงหน้ารถเพื่อตรวจสอบหาที่มาของเสียง กระทั่งพบลูกแมวติดอยู่ใต้ห้องเครื่อง จึงพยายามช่วยเหลือจนสามารถนำออกมาได้ พบเป็นลูกแมวตัวสีขาว-ส้ม เพศผู้อายุประมาณ 1 เดือน
น.ส.สมิตตานัน สิงห์สี อาสากู้ภัยกกไทร เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 23.00 น.ของวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุแมวติดอยู่ในรถ จึงนำทีมงานออกไปช่วยเหลือและสามารถช่วยเหลือออกมาได้ เป็นลูกแมวตัวสีส้ม-ขาว อายุประมาณ 1 เดือน
จากการสอบถามเจ้าของรถก็ไม่ทราบว่าแมวตัวดังกล่าวเป็นของใคร และเข้ามาติดตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะจอดรถไว้ที่หน้าร้านตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว คาดว่าลูกแมวตัวดังกล่าวเดินหลงทางมาเรื่อย ๆ และเข้ามาหลบภัยอยู่ในรถเก๋ง เบื้องต้นอาสากู้ภัยได้นำตัวน้องแมวไปเลี้ยงไว้ที่สำนักงาน เพื่อรอคนใจบุญมารับเลี้ยงต่อไป
อาสากู้ภัยกกไทร เปิดเผยอีกว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือลูกแมวอยู่นั้น เพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างก็ออกมาดูและหลังจากที่ช่วยเหลือลูกแมวเสร็จ หลายคนก็ถ่ายรูปทะเบียนรถ เพื่อนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 1 เมษายน 2569 นี้ เพราะเชื่อว่าแมวตัวดังกล่าวอาจจะมาให้โชคก็เป็นได้
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