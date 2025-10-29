พรรคเพื่อไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคในวันที่ 31 ต.ค.นี้ มีวาระสำคัญคือเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ พร้อมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
หลังน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลาออก พร้อมประกาศยกเครื่องพรรค เพื่อยกเครื่องประเทศไทย
แต่น.ส.แพทองธารยังคงเป็นสมาชิกพรรคและจะร่วมขับเคลื่อนพรรคในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
สำหรับหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้น มีผู้เหมาะสมหลายคน มีการเปิดชื่อแคนดิเดตให้สังคมพิจารณา 4 รายชื่อ
ได้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว, นายสุทิน คลังแสง และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
แต่ที่จริงแล้วภายในพรรค ยังมีบุคลากรอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการนำพรรค เช่น นายภูมิธรรม เวชยชัย, รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล และ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นต้น
ใน 4 รายชื่อนี้ ล้วนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในงานการเมือง พร้อมทำงานหนักในศึกเลือกตั้งปี 2569
นายจาตุรนต์มีจุดยืนด้านประชาธิปไตยที่โดดเด่น มีประสบการณ์การทำงานในระดับนิติบัญญัติและบริหารมากมาย ประวัติการทำงานที่ขาวสะอาด ความคิดอ่านด้านการเมืองเฉียบแหลม
นพ.ชลน่านเคยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาก่อน มีความตั้งใจในงานทุกเรื่อง เก่งทั้งงานบริหาร และงานในสภา แม่นทั้งในระเบียบข้อบังคับและวิธีพิจารณากฎหมาย
นายสุทินมีความช่ำชองในงานการเมือง สามารถสื่อสารการเมืองที่เข้าใจง่าย เข้าถึงชาวบ้านทั่วไปได้ดี มีจุดยืนด้านประชาธิปไตยที่มั่นคงมายาวนาน
ส่วนนายจุลพันธ์ถือเป็นคนรุ่นกลางในพรรคที่โดดเด่น เก่งทั้งงานบริหารและงานนิติบัญญัติ สามารถประสานกับทุกฝ่ายอย่างไร้รอยต่อ
ในการประชุมสส.พรรคเพื่อไทยล่าสุด เสียงส่วนใหญ่เทให้ “2 จ.” คือจ.จุลพันธ์เคียงคู่มากับจ.จาตุรนต์
คาดว่า “จ.จุลพันธ์” น่าจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วน “จ.จาตุรนต์” นั้นน่าจะได้เป็นแคนดิเดตนายกฯ หนึ่งในสามชื่อ!!
เภรี กุลาธรรม