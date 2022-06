ศึกชิงรถไฟฟ้าสายสีส้มคึก – รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า ตามที่ รฟม. ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท และได้เปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (อาร์เอฟพี) โดยมีผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาทั้งสิ้น 14 ราย คือ 1.บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ บีอีเอ็ม 2.บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3.บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 4.บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ บีทีเอส 5.บมจ. ช.การช่าง 6.China Harbour Engineering Company Limited 7.บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 8.โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด 9.Incheon Transit Corporation 10.บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 11.บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 12.RH International (Singapore) Corporation PTE. LTD. 13.Kumagai Gumi Co., LTd. 14.บริษัท ซีเมนต์ โมบิลิตี้ จำกัด

สำหรับขั้นตอนต่อไป รฟม. จะจัดประชุมชี้แจงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการฯ ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้