อนุทิน มั่นใจ ผู้ว่าฯจังหวัดชายแดนติดกัมพูชา ดูแลความสงบได้ หากอยู่ในช่วงยุบสภา สั่งเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ยึดหลักระวัง สงบ รบให้พร้อม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมอบนโยบายในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด ว่า เป็นหนึ่งในแผนเผชิญเหตุของผู้ว่าฯจังหวัดที่มีชายแดนติดอยู่กับประเทศกัมพูชา ทั้ง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว จันทบุรี และตราด
เมื่อถามว่า ไม่ได้มีสัญญาณบอกเหตุจากฝ่ายความมั่นคงใช่หรือไม่ ว่าจะมีสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ นายอนุทิน กล่าวว่า สัญญาณบอกเหตุมันก็มีมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาและยึดหลักระวัง ตั้งสงบ เตรียมรบให้พร้อม ฉะนั้นเราต้องให้ความมั่นใจ ว่าประชาชนจะได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่าแสดงว่าในวันนี้เรายังไว้ใจกัมพูชาไม่ได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องมีความพร้อมตลอดเวลา ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่มีบทสรุป เราคงไม่ได้พูดถึงความไว้ใจ หรือไม่ไว้ใจ แต่เราต้องเตรียมในเรื่องของความพร้อมของเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ทุกคนคงเห็นว่ามีความพร้อม แต่ความพร้อมไม่ได้ไปรบกับเขาอย่างเดียว แต่พร้อมในการที่จะเผชิญเหตุอย่างไร สิ่งแรกคือการเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนให้ไปในจุดที่ปลอดภัย
เมื่อถามว่าในส่วนของรัฐบาลช่วง 31 ม.ค. 69 จะต้องยุบสภา ช่วงนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้ไม่เกี่ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ยุบไปกับเขาด้วย เพราะผู้ว่าราชการเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบควบคุมสถานการณ์ หากมีสถานการณ์ไม่ดีจริง ผู้ว่าฯก็ประกาศให้เป็นพื้นที่ฉุกเฉิน ซึ่งเขามีอำนาจที่จะอำนวยการสถานการณ์ในจังหวัดของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน