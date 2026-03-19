‘ทวี สอดส่อง’ แจงเหตุผลเห็นชอบ อนุทิน นายกฯ ยันไม่ใช่ฟอกขาว ย้ำยึดตามมติพรรค ลั่นเกียรติยศคือการรักษาความถูกต้อง ความยุติธรรมคืออุดมการณ์สูงสุด
วันที่ 19 มี.ค. 2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงการลงมติเห็นชอบ ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า ต้องยอมรับว่า “มติเสียงส่วนใหญ่ของพรรคประชาชาติ” คือสิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ และพรรคมีมติเห็นชอบให้คุณอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าพรรค ตนต้องเป็นแบบอย่างในการยึดถือและปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็น “ธรรมนูญ” ในการบริหาร การปกครอง และการดำเนินงานของพรรคประชาชาติมาโดยตลอด
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า ขอประกาศให้ชัดเจนว่า การลงมติครั้งนี้ “ไม่ใช่การฟอกขาว” และ “ไม่ใช่การรับรองให้ผู้ใดพ้นจากความผิดที่ผ่านมา” หัวใจสำคัญของการทำหน้าที่ต่อจากนี้ คือการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่มีการแทรกแซงใดๆ และจะต่อต้านทุกความพยายามในการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด เพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง
“เกียรติยศของผมคือการรักษาความถูกต้อง มติพรรคคือวินัย แต่ความยุติธรรมคืออุดมการณ์สูงสุดที่ผมจะไม่มีวันทรยศ” พ.ต.อ.ทวี กล่าว