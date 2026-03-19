อนุทิน ไม่ทราบจริงๆ งูเห่าส้มโผล่โหวตนายกฯ ขอบคุณทุกเสียง ทั้งที่เลือกและไม่เลือก ถือว่าทำเพื่อประชาชนด้วยกัน ยันคุยนโยบายกับเพื่อไทยตลอด
เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีสส.งูเห่าพรรคประชาชน โผล่โหวตเลือกนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี 1 เสียง ทราบมาก่อนหรือไม่ ว่า ตนไม่ทราบ
ผู้สื่อข่าวถามว่าพอจะรู้เหตุผลหรือไม่ที่ สส.รายนี้โหวตสนับสนุน นายอนุทิน ย้ำว่า ไม่ทราบเลยจริงๆ ตนต้องขอบคุณทุกเสียง ทั้งที่เลือก และไม่เลือก อย่างไรก็ตาม ถือว่าเราทำงานเพื่อประชาชนด้วยกัน
เมื่อถามว่าจะคุยนโยบายกับพรรคเพื่อไทยเมื่อใดนั้น นายอนุทิน ระบุว่า คุยกันตลอดเวลา
เมื่อถามถึงความรู้สึกว่าวันนี้เป็นนายกฯ เต็มตัวแล้วรู้สึกอย่างไร นายอนุทิน ตอบกลับทันทีว่า ยังๆ รอขั้นตอน ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับ