“พรรคส้ม” มีมติดอง สส.งูเห่า อุดรธานี เขต 7 เซ่นปมโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ เปิดเบื้องหลังวงสส. ส่วนใหญ่สะใจ จะได้ไม่ต้องไปร่วมกิจกรรมพรรคที่ดูดได้สมใจ ที่สำคัญกลัวเสียโควตาเก้าอี้ประธาน กมธ. ด้วย
วันที่ 24 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชนถึงการประชุม สส.ประจำสัปดาห์ โดยมีวาระการพิจารณากรณีนายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 จากรณีที่ไปลงมติให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นที่หลากหลาย คือการให้ขับนายสุริยา ออกจากพรรคหรือใช้กฎหมายดำเนินคดี เรื่องคุณสมบัติการเป็น สส. รวมถึงการดองงูไว้ในพรรคแบบนี้
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายที่ประชุมเห็นว่าจะใช้การดองงูเห่า เพื่อไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคที่ดูดไปได้อย่างสมใจ ที่สำคัญ ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการดองไว้มีผลดีมากกว่าการขับออก เพราะหากขับออก จะทำให้พรรคประชาชนสูญเสีย สส.ไป 1 เก้าอี้ แล้วจะทำให้สูญเสียโควตาประธานกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎรได้
ทั้งนี้ ก่อนหน้าการประชุม แกนนำพรรคประชาชนเคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างหนักแน่น ว่าพรรคประชาชนจะมีวิธีการลงโทษอย่างสาสม ถูกใจแฟนคลับและผู้สนับสนุนพรรคอย่างแน่นอน
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