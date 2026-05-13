โสภณ ส่งคำร้องฝ่ายค้านยื่นตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว พร้อมชะลอบรรจุวาระเข้าสภาฯ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก สส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ยื่นคำร้องผ่านนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา
เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การตราพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)ให้อำนาจกระทรวงการคลังงกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ.2569 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่นั้น
ล่าสุด มีรายงานว่า นายโสภณ ได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค. และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้ว
ขณะที่การพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทนั้น แม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. แต่นายโสภณ ยังไม่สั่งบรรจุวาระ เนื่องจากได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการของสภาฯ ว่า
หากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แม้การพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อย นายโสภณ จึงยังไม่บรรจุวาระ และจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อน