โสภณ ส่งคำร้องฝ่ายค้านยื่นตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว พร้อมชะลอบรรจุวาระเข้าสภาฯ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก สส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ยื่นคำร้องผ่านนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา

เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การตราพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)ให้อำนาจกระทรวงการคลังงกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ.2569 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่นั้น

ล่าสุด มีรายงานว่า นายโสภณ ได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค. และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้ว

ขณะที่การพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทนั้น แม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. แต่นายโสภณ ยังไม่สั่งบรรจุวาระ เนื่องจากได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการของสภาฯ ว่า

หากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แม้การพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อย นายโสภณ จึงยังไม่บรรจุวาระ และจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มถล่มพรุ่งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักมาก ฉบับที่ 5 เปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆ จับตา 4 วัน 96 ชั่วโมง
2

ตั้งใจจะบอกทุกคนวันนี้แต่ไม่มีโอกาสนั้นแล้ว! น้ำหวาน เล่าเหตุสูญเสียลูกยุติตั้งครรภ์
3

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ช่วงนี้ต้องระวังดวงมีปัญหา ความเข้าใจผิดที่อาจลุกลามบานปลาย
4

อุทยานแห่งชาติฯ เชิญชวนนักท่องเที่ยวชม "ดวงตาพญานาคา" ที่ภูลังกา
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

อดีตนางเอก เคลื่อนไหวลั่นขอตอบความจริงบ้าง โพสต์ปริศนาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 33 จังหวัด ฝนตกหนักร้อยละ 60
8

หนุ่มพังงา วัย43ปี เสียชีวิตปริศนา ภายในบ้านพักถลาง ภรรยากลับจากทำงาน ช็อกพบร่างสามีนอนแน่นิ่ง
9

ราคาทองวันนี้ 18 ส.ค.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ พุ่งขึ้นแล้ว รีบเลย
10

‘หม่ำ จ๊กมก’ เล่าฝันถึง ‘สุนารี’ หลังไปเยี่ยมป่วย รับใจแป้วคนวัยเดียวกันเข้ารพ. ลดเหล้าดูแลตัวเอง