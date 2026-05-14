สภาฯ เบรก บรรจุวาระ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของฝ่ายค้าน ชี้ตามรธน. กำหนดให้ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นใน 60 วัน
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาฯ คนที่สอง แจ้งต่อที่ประชุมถึงกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ จำนวน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาฯ พิจารณาให้การอนุมัติว่า
ก่อนที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้นำ สส.เข้าชื่อ 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน สส.เพื่อขอให้ประธานสภาฯ ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง
ดังนั้น จึงต้องรอการบรรจุ พ.ร.ก.ฉบับนี้ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาฯ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า พระราชกำหนดใด ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.ก.ใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือ ณ ปัจจุบันคือไม่น้อยกว่า 6 เสียง จากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมด 9 เสียง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้ว