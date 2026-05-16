“แสวง” แจ้ง รอคำชี้แจง 5 พยาน สู้คดี บาร์โค้ด ย้ำ กกต.สู้ด้วยความจริง เมิน “สมชัย” จ่อฟ้องกลับหมิ่นประมาท ยันแจ้งความจับ 6 ประชาชน เพื่อปกป้องกระบวนการเลือกตั้ง ไม่ใช่ปกป้องตัวเอง
16 พ.ค. 69 – นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ว่า
ในส่วนที่สำนักงาน กกต. ต้องรับผิดชอบ ในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญ มีหนังสือมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ให้ส่งคำชี้แจงของพยานที่ กกต.กล่าวอ้างกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน
ขณะนี้ จึงอยู่ในระยะเวลา ที่พยานกำลังทำคำชี้แจงกลับมา ซึ่งพยานมีจำนวน 5 คน เป็นนักกฎหมาย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 4 คน ส่วนอีกหนึ่งคน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เมื่อถามว่า ประเด็นข้อต่อสู้ของ กกต. คือเรื่องความลับใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เราต่อสู้กับความจริงเราเอาความจริงมาสู้
เมื่อถามถึงที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. มีหนังสือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี บาร์โค้ดรวม 20 รายการนั้น นายแสวง กล่าวว่า ตนยังไม่ได้เห็นหนังสือ แต่ทราบว่า ท่านมาขอเอกสาร ซึ่งต้องดูหลักเกณฑ์การขอเอกสาร จะรู้ว่าใครที่สามารถขอเอกสารได้บ้าง หรือบางเอกสาร กกต.ก็มีการเปิดเผยไปแล้ว เช่น เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เปิดเผยให้ประชาชนทราบไปแล้ว
กกต.ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า เราอยู่ในสายตาของประชาชน และทำตามกฎหมาย ซึ่งก็ต้องรอดูว่า ผลของคดีจะเป็นอย่างไร
นายแสวง ยังกล่าวถึงกรณี กกต. แจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน 6 รายที่ ขณะนี้ผ่านมา 3 เดือนแล้ว ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา ว่า อยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวน ดำเนินการเพื่อที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษ
และที่มีการมองว่า การแจ้งความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานที่จะใช้ชี้แจงต่อศาลฯว่า กกต.พยายามทำให้การเลือกตั้งเป็นความลับ ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกัน การดำเนินคดีเป็นเรื่องของความพยายามที่จะปกป้องสิ่งที่เราทำ คือกระบวนการการเลือกตั้ง ไม่ใช่ปกป้องตัวเอง จึงแจ้งความ
เพราะ กกต. มีหน้าที่ทำให้ การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อมีอะไรมากระทบต่อกระบวนการก็ต้องดำเนินการ ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามาหมิ่นประมาทกกต.
เมื่อถามว่า นายสมชัย และคณะ จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับ กกต. ในสัปดาห์หน้าฐานหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง นายแสวง มองว่า กกต.ก็ถูกฟ้องเป็นประจำอยู่แล้ว จึงไม่ได้หนักใจอะไร
และที่กลุ่ม we watch เรียกร้องขอให้ถอนฟ้องประชาชนที่ประท้วงการเลือกตั้งในเขต 1 ชลบุรี นั้น ยืนยันว่า สิ่งที่กกต.ดำเนินการเป็นเรื่องของการปกป้องกระบวนการในการเลือกตั้งที่เป็นของประชาชน ไม่ใช่ของกกต. ซึ่ง กกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งเต็มไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนทุกคนควรอยู่ภายใต้กฎหมาย