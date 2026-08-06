นายกฯ ต้อนรับ ‘มิน อ่อง หล่าย’ เดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคง-การพัฒนาร่วมกัน-อำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมกระชับมิตรภาพ
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 6 ส.ค.2569 ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับ นายมิน อ่อง หล่าย (H.E. Mr. Min Aung Hlaing) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
ทันทีที่เดินทางถึง นายกฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมา ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายกฯได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกัน ณ บันไดโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาล และชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กัน ณ ห้องสีงาช้าง
จากนั้น นายกฯ และประธานาธิบดีเมียนมา ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็ก ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมา ทั้งในการจัดการปัญหาข้ามแดน ความร่วมมือด้านพลังงาน การอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดน ก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ต่อไป
สำหรับบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมการหารือเต็มคณะของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายไทยประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม
นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คมนาคม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ขณะที่ฝ่ายเมียนมาประกอบด้วย นายขิ่น หม่อง ยี รัฐมนตรีประจำสำนักงานประธานาธิบดี นายติน หม่อง ซเว รมว.ต่างประเทศ นายโก โก ลวิน รมว.ไฟฟ้าและพลังงาน นายขิ่น หม่อง โซ รมว.แรงงาน นายทุน อ้น รมว.พาณิชย์ นายซอ มยิ้นท์ อู มุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง
นายซอ ไนง์ อู มุขมนตรีภาคตะนาวศรี พล.ท.โม มยิ้นท์ ซเว ประธานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ดร. ข่าย ข่าย โซ โฆษกประจำสำนักงานประธานาธิบดี นายตุน ลู รมช.คมนาคม นายมิน ตู รมช.มหาดไทย และนายซอ ซอ โซ เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
จากนั้น เวลา 12.15 น. นายกฯ และประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมา จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง และแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล