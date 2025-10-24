กัน จอมพลัง เปิดใจไม่ได้ปรึกษา ธรรมนัส แค่คุยกับ จนท.มูลนิธิ ขอโทษ-ชี้พูดถูกเป็นมือใหม่หัดขับ ยอมรับบางครั้งก็ไม่ได้คิดเยอะ ก็เป็นคนๆ นึงที่มีความผิดพลาดได้
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 ต.ค.68 ที่กระทรวงมหาดไทย นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง เดินทางมายื่นหนังสือร้องให้ตรวจสอบมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้
กัน จอมพลัง กล่าวว่า หลังจากแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ก็รู้สึกโล่งใจ และสบายใจขึ้น เพราะแฟนคลับเข้าใจ เนื่องจากทุกประเด็นสามารถชี้แจงด้วยเอกสารได้ ไม่ใช่เพียงแค่การพูดจากปากเท่านั้น ขณะนี้การแสดงเอกสารเป็นที่เรียบร้อย เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใส เพื่อแสดงความถูกต้องและความชัดเจน
วันนี้จึงเดินทางมายื่นหนังสือคำร้องตรวจสอบมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ที่ตัวเองเป็นคนก่อตั้ง เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับมูลนิธิอื่น โดยตนเชื่อว่าขั้นตอนการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยจะมีระบบ มีกลไกรูปแบบการตรวจสอบที่เป็นของกระทรวงฯอยู่แล้ว ซึ่งเรายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยสามารถชี้อยู่ ชี้ไปให้กับมูลนิธิได้เลย
นอกจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว หากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. หรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องการข้อมูลอะไรหรืออยากจะตรวจสอบตนเองก็ยินดี และพร้อมให้ตรวจสอบ
กัน จอมพลัง ระบุว่า “ถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใจเราไม่มาตรงนี้” นอกจาก กัน จอมพลัง ระบุว่า ทุกคนที่โอนเงินมูลนิธิมีตัวตนหมด และถ้าหากเป็นการฟอกเงินหรือมูลนิธิม้า จะมายืนตรงนี้ให้ตรวจสอบทำไม
เมื่อถามว่ารู้สึกว่าตัวเองถูกลอยแพหรือไม่ ที่เมื่อเช้า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ บอกไม่รู้เรื่อง และระบุว่า “กัน จอมพลัง เหมือนมือใหม่หัดขับ” กัน จอมพลัง ยอมรับว่า ร.อ.ธรรมนัส ก็พูดถูก เพราะเราทุกคนใหม่หมด เรามาด้วยความที่อยากให้ทุกอย่างรวดเร็ว ยอมรับทุกอย่างเป็นเรื่องจริง ไม่โทษใคร เรื่องนี้ทำให้ส่งผลกระทบกับหลายคน ทั้งร.อ.ธรรมนัสที่เอาชื่อมา ในฐานะลูกผู้ชายตนเองขอยอมรับและขอโทษ ซึ่งการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ปรึกษากับ ร.อ.ธรรมนัส แต่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งต้องแยกว่าตัวมูลนิธิกับ ร.อ.ธรรมนัสไม่ใช่คนเดียวกัน พร้อมกล่าวย้ำว่า ต้องขอโทษด้วยครับ
เมื่อถามว่าสนิทกับ ร.อ.ธรรมนัสทำไม ถึงไม่พูดคุยกับร.อ.ธรรมนัส เรื่องนี้ กัน จอมพลัง ระบุว่า เพราะตนอยากได้ความรวดเร็ว ส่วนที่ร.อ.ธรรมนัส ตำหนิกัน จอมพลังว่าทำอะไรไม่ค่อยคิด ก็ยอมรับว่าบางครั้งก็ไม่ได้คิดเยอะ ก็เป็นคนๆ นึงที่มีความผิดพลาดได้
ส่วนที่มีคนกล่าวหาว่ามูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้เป็นมูลนิธิม้านั้น กัน จอมพลัง กล่าวว่า ทุกคนที่โอนเงินบริจาคเข้ามา มีเจตนาให้มูลนิธินำเงินไปใช้เพื่อโครงการต่างๆ ซึ่งมูลนิธิก็ทำตามวัตถุประสงค์ทุกคน จะเห็นได้จากการที่ตัวเองลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด รวมถึงเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยืนยันไม่ได้เอาเงินมาใช้ส่วนตัว ไม่ได้เป็นนอมินีใคร ถ้าหากใครที่เคยลงหน้างานกับตน จะทราบดีว่าว่าตัวเองทำงานจริงจังทุ่มเทขนาดไหน เสี่ยงขนาดไหนก็ไป