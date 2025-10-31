จบมั้ย บอสณวัฒน์ โชว์ใบแจ้งชำระเงินโอนเงินกลับไปให้ กัน จอมพลัง แล้วลั่นที่โอนเงินส่วนตัวมาให้โดยพลการ ใครที่งงมีคนช่วยอธิบายด้วย
ดราม่าเงินบริจาค มูลนิธิกันจอมพลัง ยาวๆมาหลายวัน ล่าสุดบอสโอนเงินคืนแล้ว โดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ภาพใบแจ้งชำระเงิน
โดยเป็นการโอนเงินจาก บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ จำนวน 50,000 บาท เข้าบัญชีของ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง
พร้อมระบุข้อความว่า “โอนกลับไปให้คุณกัน ที่โอนเงินส่วนตัวมาให้โดยพลการเรียบร้อยเมื่อเวลา 19:10 น.เมื่อวานนี้ ”
ทั้งนี้แฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆอยู่ข้างบอส จบแล้ว ดีแล้ว ไปโฟกัสการประกวดมิสยูนิเวิร์สกันดีกว่า อาทิ ผมอยู่ข้างบอส , ดีแล้วค่ะบอส ต่อไปเรามาโฟกัส muกันดีกว่าค่ะ , ใครที่ งง ที่แกโอนคืนคือ 50000 แรกที่คุณกันโอนเงินส่วนตัวมาค่ะ แกเลยคืน ส่วนเมื่อวานคุณกันโอนจากมูลนิธิคืนเข้าบริษัทค่ะเรื่องจบแล้ว ที่แกต้องการคือโอนจากมูลนิธิคืนเข้าบริษัท เป็นต้น