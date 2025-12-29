คดีใหญ่ จำคุกตลอดชีวิต จ้าน ฮ่าวหลี่ อดีตสามี นางเอกดัง หวังลี่คุน ข้อหาฉ้อโกงหลายพันล้าน เผยอดีตภรรยากระทบหนักต่องานในวงการ หันไปเล่นละครสั้น พิสูจน์ตัวเอง
จากกรณีวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ศาลชั้นต้น กรุงปักกิ่ง ได้มีคำพิพากษาคดีฉ้อโกงคดีใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงจีน โดยตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จ้าน ฮ่าวหลี่ (Zhan Haoli) อดีตสามีของนักแสดงสาวชื่อดัง หวังลี่คุน (Wang Likun) ในข้อหาฉ้อโกงสัญญาและให้สินบน พร้อมริบทรัพย์สินทั้งหมดและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีพ
ศาลระบุว่ามูลค่าความเสียหายในคดีนี้สูงถึง 1 พันล้านหยวน (ประมาณ 4,500 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ความผิดร้ายแรงขั้นสูงสุด นอกจากนี้ จ้าน ฮ่าวหลี่ ยังมีประวัติเป็นอาชญากรทำผิดซ้ำซาก (Recidivist)
ศาลตัดสิน จำคุกตลอดชีวิต จ้าน ฮ่าวหลี่ อดีตสามี หวังลี่คุน
โดยเคยถูกจำคุก 6 ปีในคดีฉ้อโกงทางการเงินมาแล้วเมื่อปี 2548 แต่เมื่อพ้นโทษกลับยังทำผิดหนักกว่าเดิม ทำให้ศาลพิจารณาลงโทษสถานหนัก ส่วนผู้ร่วมขบวนการอีก 3 คน ถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 12 ถึง 14 ปี จ้าน ฮ่าวหลี่ ยังได้กล่าวคำขอโทษผู้เสียหายจำนวนมากที่สูญเสียเงินทอง
ทั้งนี้สถานะของ จ้าน ฮ่าวหลี่ จดทะเบียนสมรสกับนางเอกสาว หวังลี่คุน ในปี 2562 หลังปมฉ้อโกงถูกเปิดเผยในปี 2566 หวังลี่คุน ได้ยื่นฟ้องหย่าทันทีและสิ้นสุดสถานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการในปี 2567 โดยต้นสังกัดนางเอกดังได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า หวังลี่คุน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย และไม่ได้รับทรัพย์สินใดๆ ที่มาจากการฉ้อโกงครั้งนี้
หวังลี่คุน นางเอกดัง ไม่เกี่ยวข้องคดี แต่ได้รับผลกระทบการงานชื่อเสียงอย่างหนัก
ขณะที่ชื่อเสียงและหน้าที่การงาน หวังลี่คุน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ผลงานละครหลายเรื่องถูกระงับออกอากาศ ต้องหันไปรับงานแสดงในรูปแบบละครสั้น (Short Drama)
โดยในวันที่มีคำพิพากษา มีรายงานว่าเจ้าตัวยังคงทำงานอยู่ในกองถ่าย หวังลี่คุน โด่งดังจากซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ ตอนนี้ต้องมาเจอวิกฤตจากผลคดีฉ้อโกงของอดีตสามี สั่นคลอนต่อชื่อเสียงของเจ้าตัวอย่างมาก งานที่เคยได้รับถูกถอดและค่าตัวลดลงด้วย
นางเอกดัง หวังลี่คุน ปัจจุบันสถานะโสด มุ่งกอบกู้ชื่อเสียงผ่านงานแสดง ละครสั้น เพียงอย่างเดียว แต่ยังคงถูกสังคมมองในแง่ลบ ซึ่งเจ้าตัวทำได้เพียงพิสูจน์ฝีมือจากผลงานการแสดงเท่านั้น
ที่มา สำนักข่าวต่างประเทศ
ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68