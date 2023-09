ไม่ใช่คนไทยคนแรก! ย้อนเหตุการณ์ ‘ขี้’ กับการเมืองไทย หลัง “ดวงฤทธิ์ บุนนาค” สมาชิกกลุ่มแคร์ โดนปาขี้ตามคำสัญญา ย้อนรอย “อุทัย พิมพ์ใจชน”

วันนี้ (2 ก.ย. 66) นาทีนี้คำว่า ‘ปาหี่การเมือง’ ที่มักถูกนำไว้ใช้จิกกัดนักการเมืองคงเก่าไปเสียแล้ว เพราะวันนี้ไม่ว่าจะหันไปทางใด คำว่า ‘ปาขี้’ ก็ขึ้นฮิตติดเทรนด์ไปทุกแพลตฟอร์ม

จากกรณี นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ สมาชิกกลุ่มแคร์ เคยทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ประกาศว่า ‘ถ้าเพื่อไทยจับมือกับพปชร. จะยอมให้เอาขี้ปาหัว’ ซึ่งสุดท้ายพรรคเพื่อไทยก็ฉีกเอ็มโอยู แยกทางกับพรรคก้าวไกล ก่อนจัดตั้งรัฐบาล 11 พรรคสลายขั้วการเมือง

เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงและรักษาไว้ซึ่งคำพูด ‘นายดวงฤทธิ์ บุนนาค’ จึงออกแถลงการณ์ ‘กิจกรรมปาขี้’ ในวันที่ 2 กันยายนนี้ เวลาบ่าย 3 โมง 14 นาที ใช้เวลาปาขี้ 11 นาที ซึ่งทางทีมงานจะเตรียมอุจจาระไว้ให้ หากใครไม่เชื่อใจก็ให้นำอุจจาระมาเอง

Letter to Freedom จดหมายสู่อิสรภาพ

“Freedom to be, Freedom to act”

Duangrit bunnag

แถลงการณ์นี้ เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็นและแสดงออกของนายดวงฤทธิ์ เป็นการรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ได้ส่งออกไป และรักษาไว้ซึ่งคำพูดในฐานะเจตจำนงของคนคนนี้ต่อไปในบริบทของ… pic.twitter.com/ydEiDsHqAX

