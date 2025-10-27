ปมร้อนอีก! ณวัฒน์ โพสต์ถามใคร! โควต้าลอตเตอรี่งวดละ200,000ใบได้มายังไงอยากรู้ สมบัติ บุญงามอนงค์ ยังมาเชียร์บอสขุดต่อ ประเด็นมีน้ำหนักกว่าขอคืนเงินบริจาค

บอสโพสต์ถามใครประเด็นร้อนอีกแล้วเช้านี้ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ข้อความตั้งคำถามประเด็นร้อนถึงใครอีกว่า “ได้โควต้าลอตเตอรี่งวดละ200,000ใบ อยากรู้ได้มายังไง”

พร้อมทั้งยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่า “ธุรกิจนี้ต้องเส้นสายดีจริงถึงได้โควตาจากกองสลาก อยากรู้รายละเอียดว่าเป็นมายังไงจริงหรือเปล่า”

ด้าน สมบัติ บุญงามอนงค์ ก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์บอสด้วยว่า “ประเด็นมีน้ำหนักกว่าขอคืนเงินบริจาค บอสขุดต่อครับ” ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันรัวๆ

