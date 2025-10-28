รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย วันนี้เป็นแรกตั้งแต่เวลา 06.00 น.
วันที่ 29 ต.ค.2568 หลังจากทะเบียนคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และได้รับสิทธิ 2,000-2,400 บาทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยเริ่มใช้สิทธิวันนี้เป็นแรกตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 มาก่อน คงสงสัยว่า วงเงินสูงสุด 200 บาท ที่รัฐออกเงินให้ใช้ต่อวันนั้น หากต้องการใช้ให้หมด ผู้ใช้สิทธิจะต้องเติมเงินเองอีก 200 บาท เพื่อซื้อสินค้าในราคา 400 บาทต่อวันด้วยหรือไม่ คำตอบ คือ ใช่
หากเราซื้อของในราคาที่เกิน 400 บาท รัฐจะช่วยออกเงินให้ 200 บาทเท่าเดิม ส่วนที่เหลือผู้ใช้สิทธิต้องออกเอง แต่ถ้า ซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่ถึง 200 บาท ในส่วนที่รัฐจ่ายให้ หรือวันนั้นไม่ได้ใช้สิทธิเลย เงินจะถูกหักไหม คำตอบ คือ ถ้าวันไหนใช้เงินไม่หมด หรือไม่ได้ใช้เลย เงินที่รัฐให้วันละ 200 บาท จะไม่ถูกตัดทิ้ง ยอดเงินยังคงเหลือตามการใช้จริง
เนื่องจากเงิน 2,000-2,400 บาท ที่ได้มาเป็นที่สามารถใช้จ่ายได้ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค. 2568 หากไม่ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 2568 กระทรวงการคลังก็จะริบสิทธิคืนแล้วนำมาเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสใหม่