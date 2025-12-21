พัทลุง เสียชีวิตปริศนา พบชายวัย34ปี หน้าข้างขนำ ศีรษะมีรอยคล้ายถูกกระสุนปืน บริเวณลำคอคล้ายถูกรัด ญาติติดใจ เชื่ออาจถูกฆาตกรรม ตำรวจเร่งนำร่างส่งชันสูตร
21 ธันวาคม 2568 – พ.ต.ท.หญิง สุชินญา อินเจริญ พนักงานสอบสวน สภ.นาขยาด พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์โรงพยาบาลควนขนุน เข้าตรวจสอบเหตุพบผู้เสียชีวิตบริเวณขนำ ไม่มีเลขที่ หมู่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายเดชนุพงศ์ ด้วงชู อายุ 34 ปี ชาวตำบลนาขยาด สภาพศพไม่สวมเสื้อ สวมกางเกงลาย นอนคว่ำหน้าในลักษณะนั่งพับเข่าอยู่ข้างขนำ บริเวณที่เกิดเหตุพบกองเลือดจำนวนมาก คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 6 ชั่วโมง โดยไม่พบร่องรอยการต่อสู้
เสียชีวิตปริศนา พบชายวัย34ปี ศีรษะมีรอยคล้ายถูกกระสุนปืน ญาติเชื่อถูกฆาตกรรม
นายชัยพล ผู้พบศพ ให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ได้มานำหญ้ามาให้วัวของผู้ตาย และพบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพดังกล่าว จึงรีบแจ้งญาติและตำรวจเข้าตรวจสอบ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลควนขนุน เพื่อชันสูตร พบร่องรอยคล้ายถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะด้านขวา และมีรอยคล้ายถูกรัดบริเวณลำคอ ทำให้ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เชื่อว่าอาจเป็นการฆาตกรรม เจ้าหน้าที่จึงส่งศพไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ตายอาศัยอยู่ในขนำดังกล่าวเพียงลำพัง เลี้ยงวัวชนและสุกร เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสอบปากคำพยานและรวบรวมพยานแวดล้อม เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต หากพบว่า เป็นคดีฆาตกรรม จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สถานีตำรวจภูธรนาขยาด
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