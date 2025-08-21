ลูกรบอยู่แนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา รู้ข่าวช็อก แม่ถูกสาววัย32 แทงดับในร้านตามสั่ง ตำรวจเปิดคำให้การ เล่าปมก่อเหตุ หลานเผยนาทีมือมีดแทงไม่ยั้ง เล่าอีกมุม
จากกรณี น.ส.จารุวรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ลูกค้าสาวเข้ามานั่งร้านอาหารตามสั่งริมแม่น้ำปิง ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร สั่งเบียร์อาหารมานั่งกินชมวิว ยังไม่ทันหมดขวด เกิดมีปากเสียงกับป้า อายุ 62 ปี เจ้าของร้าน สุดท้ายใช้มีดพกแทงเสียชีวิต ก่อนที่ตำรวจตามไปจับได้ที่บ้าน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ส.ค.2568 ตำรวจ สภ.คลองขลุง ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหานำฝากขังที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ ไม่ได้มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่อย่างใด เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย
พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร รองผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร คุมงานสืบสวนสอบสวน กล่าวว่า “เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พกพาอาวุธมีดเข้าในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรให้พกพา
- อ่านข่าว : เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก”หนูง่วง” ไม่เปิดปากปมโหด
- อ่านข่าว : พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด
ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ลงมือฆ่า ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุ มากจากการโกรธแค้นที่ทางเจ้าของร้าน เนื่องจากเมื่อวัน 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาเป็นลูกค้าเก่าเคยมานั่งกินที่ร้านหลายครั้ง
ซึ่งมีเรื่องทุกข์ใจดื่มจนมีอาหารมึนเมา แล้วปล่อยให้ไปกับผู้ชายได้อย่างไร หากได้รับความเสียหายเกิดอะไรขึ้นจะทำอย่างไร จึงเป็นการถกเถียงกันทั้งสองฝ่าย แล้วเกิดทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
ขณะที่ภายในวัดศรีภิรมย์ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง ญาติและครอบครัวของผู้ตายได้เร่งเตรียมงานศพระหว่างรอศพผ่าชันสูตรและจะกลับถึงวัดในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งลูกชายของผู้ตายกำลังเดินทางมาจาก จ.สุรินทร์ เนื่องจากเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทุกคนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะกล้าลงมือกับผู้ตายได้ขนาดนี้
นางอุบลรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี หลานของผู้ตายที่เข้าไปช่วยคนแรก กล่าวว่า ตอนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของป้าจึงวิ่งออกไปดู พบว่าป้าของตนถูกหญิงสาวผู้ก่อเหตุกำลังใช้มีดจ้วงแทงที่บริเวณหน้าอกและลำตัวอย่างไม่ยั้ง
ซึ่งตนก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วย เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปดึงป้าที่ถูกแทงออกมา จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ถอยกลับไปนั่งที่ท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ก่อนจะขับรถออกไปจากร้าน และรีบโทรแจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้เข้าช่วยเหลือ
ป้าของตนไม่เคยมีปัญหากับหญิงดังกล่าวมาก่อน ส่วนเรื่องของชายเสื้อเหลืองจากกล้องวงจรปิดที่พาผู้หญิงออกไปในคืนก่อนเกิดเหตุ ตนไม่ทราบว่าเกิดจากเรื่องนี้หรือไม่ เพราะรู้ว่าหญิงผู้ก่อเหตุมานั่งกินที่ร้านและตอนเช้าของอีกวันก็เห็นว่าผู้ชายมาส่งผู้หญิงเอารถจักรยานยนต์ที่ร้านป้าของตน จนมาเกิดเหตุดังกล่าว
ตนมองว่าสิ่งที่ทำเกินกว่าเหตุเกินไป มีความโกรธเคืองแค้นกันขนาดไหนถึงต้องมาทำแบบนี้ โดยจากภาพที่ตนเข้าไปเห็นวินาทีจ้วงแทงอย่างไม่ยั้ง ก็ทำให้เห็นถึงความโหดเหี้ยม ซึ่งป้าไม่เคยมีปัญหากับใคร แถมยังเป็นที่รักของคนในพื้นที่
ด้าน น.ส.มาลี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ลูกน้องของผู้ตายที่มาช่วยขายอาหารในร้านและอยู่ในคืนเกิดเหตุที่ชายเสื้อเหลืองหิ้วสาว 32 ปีออกไป กล่าวว่า วันดังกล่าวช่วงเย็นหญิงสาว 32 ปี ได้เข้ามาสั่งเบียร์ที่ร้านกินรวมกว่า 6 ขวด และลาบ 1 จาน ซึ่งก็มีอาการมึนเมามาก ตนกับป้าผู้ตายก็เตรียมของอยู่ด้านบน
ส่วนฝ่ายหญิงอยู่ด้านโซนล่างของร้าน ผู้ก่อเหตุก็ยังเดินขึ้นมาชนแก้วกับป้าและตนอยู่เลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน ซึ่งมีผู้ชายมานั่งอยู่อีกโต๊ะหันหน้าตรงกันกับฝ่ายหญิง จากนั้นก็รวมเป็นโต๊ะเดียวนั่งด้วยกัน หลังจากนั้นก็อาการเมาจนอ้วกนอนกลิ้งไปมา ซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวก็โทรหาเพื่อนอีกคนคือให้มาช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่มา จนขับรถไปตามกลับมาพร้อมกัน
ซึ่งป้าได้บอกว่าเมาขนาดนี้เปิดห้องของลูกชายที่ไม่มีคนนอนเอาเด็กผู้หญิงเข้าไปนอน เพราะเมาจนไม่รู้เรื่องแล้ว ผู้หญิงคนดังกล่าวก็ไม่ยอมเข้า โดยเวลาดังกล่าวเป็นช่วง 21.00 น. แล้ว หลังจากเตรียมของเสร็จเตรียมจะปิดร้าน ป้าก็บอกว่าให้ชายทั้งสองคนกลับไปก่อน
ส่วนสาว 32 ปี ปล่อยให้นอนตรงนี้แหละเดี๋ยวยุงกัดก็ลุกขึ้นและรู้สึกตัวเอง จากนั้นชายทั้งสองก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งผู้หญิงที่บ้านเอง ป้าและตนก็แยกย้ายกันกลับ ซึ่งป้าก็พยามแล้วที่จะให้ผู้หญิงคนดังกล่าวมานอนในบ้านเพราะเห็นว่าอันตรายแต่ก็ไม่ยอม
ส่วนแรงจูงใจของการก่อเหตุจะมาโกรธแค้นป้าเรื่องปล่อยให้ไปกับผู้ชายมันไม่ถูกต้อง ตนกล้ายืนยันเพราะอยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะพาไปที่อื่นไม่ได้พากลับบ้าน ซึ่งป้าได้ตายไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์แก้ต่างอะไร ป้าไม่ใช่เป็นคนผิด เขาพยามปกป้องผู้หญิงคนนั้นกับชายทั้งสองคน ซึ่งตนมองว่าฝ่ายหญิงดื่มเบียร์จนขาดสติไม่ควบคุมตัวเอง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าภายในร่างกายของสาวผู้ก่อเหตุมีสารเสพติดอะไรหรือไม่
ขณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้ศพของป้ามีนาจะเดินทางมาถึงวัดและทำพิธีอาบน้ำศพโดยลูกชายของป้าที่เป็นทหารอยู่แนวหน้าจังหวัดสุรินทร์จะเดินทางกลับมาช่วงเย็นวันนี้