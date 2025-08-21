จนมุมแล้ว เปิดนาทีบุกจับ “ไอ้ดอ” มือปืนเอ็ม16 ยิง กำนันเล้น คนดังเมืองตรัง คาบ้านเช่าบนเกาะลันตา หลังวางแผนปิดล้อม นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากกรณี นายบัณฑิต รองพล หรือ กำนันเล้น อายุ 57 ปี กำนันตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และมีตำแหน่งเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ห้วยยอด ถูกคนร้ายสวมชุดดำ หมวกกันน็อกเต็มใบ วิ่งออกจากที่ซุ่มอาคารตลาดร้างข้างบ้านก่อนใช้อาวุธปืนสงครามเอ็ม 16 ยิงใส่รถผู้เสียชีวิตก่อนวิ่งหลบหนีไป ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 21 ส.ค.2568 พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รอง ผบก.สส.ภ.9, พ.ต.อ.เอกรัฐ สวนแสน รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง, พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง และพ.ต.อ.ฉัตรดนัย เส้นตรัง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.9
สนธิกำลัง ตำรวจ กก.สส.ภ.9, ตำรวจกก.สส.ภ.จว.ตรัง, ฝ่ายสืบสวน สภ.ห้วยยอด, ตำรวจ สภ.เกาะลันตา และชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง นำกำลังเข้าจับกุมนายธวัชชัย หรือ ดอ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหามายจับเลขที่ จ.374/2568 ลงวันที่ 8 ส.ค.2568 โดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
หลังจากที่นายธวัชชัยก่อเหตุ ทางตำรวจชุดจับกุมได้ปูพรมเร่งติดตามตัว ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานแวดล้อม จนทราบว่านายธวัชชัยได้หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.กระบี่
เมื่อทราบว่าซ่อนตัวในบ้านหลังดังกล่าว ทางตำรวจได้วางแผนนำกำลังปิดล้อม ก่อนตะโกนเรียกชื่อผู้ต้องหาให้เปิดประตู จากนั้นไม่นานนายธวัชชัยได้เดินออกมาแสดงตัว ก่อนตำรวจเข้าทำการจับกุมตามยุทธวิธี
เบื้องต้น พ.ต.อ.ศักดา ได้อ่านหมายจับ 3 หมายจับ ในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พื้นที่สภ.รัษฎา, คดีพรากผู้เยาว์อายุ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีฯ พื้นที่ สภ.ห้วยยอด และ คดีสมคบโดยการตกลงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ พื้นที่สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่ จนมาถูกออกหมายจับในคดีล่าสุดรวม 4 หมายจับ ให้กับนายธวัชชัยรับทราบก่อนคุมตัวมาสอบสวนตามกระบวนการต่อไป