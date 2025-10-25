สำนักพระราชวัง เตรียมเส้นทางการเคลื่อนพระศพ พระพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาฯ วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 16.00 น.

วันที่ 25 ต.ค.2568 สำนักพระราชวัง จะเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เวลา 16.00 น.

โดยประดิษฐานพระศพภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทั้งนี้ หมายกำหนดการทางหน่วยราชการในพระองค์จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

