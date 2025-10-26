‘กรมศิลป์’ ให้สำนักสถาปัตยกรรม ร่างแบบ พระเมรุมาศ เสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ยึดตามโบราณราชประเพณี สวยงาม สมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) มีข้อสั่งการให้กรมศิลปากรรับผิดชอบดำเนินการ ด้านรูปแบบพิธีการและจัดสร้างพระเมรุมาศ
พร้อมทั้งอาคารประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นั้น กรมศิลปากร ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ และสำนักจดหมายเหตุ รวมถึงสำนักการสังคีต
โดยมอบหมายให้สำนักสถาปัตยกรรม ดำเนินการร่างแบบพระเมรุมาศและอาคารประกอบเบื้องต้น เพื่อเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย โดยการออกแบบจะยึดตามโบราณราชประเพณี ให้มีความสวยงามและสง่างาม สมพระเกียรติ เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
“กรมศิลปากร ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย จากนี้จะรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ รมว.วธ. และทางรัฐบาลรับทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบหมายงานในเบื้องต้น ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการวธ. ถือเป็นการถวายพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสูงสุด” นายพนมบุตร กล่าว
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงใดนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำแบบร่างเบื้องต้น เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงงานหนังสือจดหมายเหตุ จะเริ่มดำเนินการจดบันทึกเหตุการณ์ ตั้งแต่มีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม เป็นต้นไป
การทำงานครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังและหัวใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทุกฝ่าย มาร่วมกันทำงาน อย่างสุดความสามารถ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด