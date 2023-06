พายเรือแคนู เที่ยวถ้ำ ยลธรรมชาติ สัตว์หายาก พร้อมย้อนตำนานแห่งท้องทะเลไปกับ ‘จอห์น เกรย์’

ท่องเที่ยวไทยเริ่มกลับมาแล้ว ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งได้ฟื้นตัว กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หนึ่งในสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่งหนึ่งคือ จอห์น เกรย์ ซี แคนู (John Gray’s Sea Canoe) ที่ จ.ภูเก็ต

นอกจากกิจกรรมพายเรือแคนูลัดเลาะไปตามเกาะแก่ง หินผา ผ่านถ้ำน้อยใหญ่ เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติดิบๆ ลุ้นกับการปรากฏตัวของสัตว์ยาก และจับใจกับลากูนสีเขียวมรกต ที่มาของจอห์น เกรย์ ซี แคนู ก็น่าสนใจ และเป็นเสน่ห์อีกด้านของที่ท่องเที่ยวแห่งนี้

จอห์น เกรย์ ชาวอเมริกันร่างใหญ่ เจ้าของบริษัทการท่องเที่ยวด้วยเรือคายัคที่ฮาวายและยังเป็นนักสำรวจถ้ำมืออาชีพ เขาเดินทางค้นหาแหล่งธรรมชาติและถ้ำสวยงามมากมายด้วยเรือแคนู เริ่มตั้งแต่หมู่เกาะฟิจิ ตาฮิติ ซามัว ฟิลิปปินส์, อ่าวฮาลองเบย์ เวียดนาม จนมาถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เขาก็ตกหลุมรักประเทศไทย วัฒนธรรมไทยและผู้คน

เขาพบความสวยบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ซุกซ่อนอยู่ภายในถ้ำที่โยงใยออกไปไม่รู้จบ จนอยากอวด ในปี พ.ศ.2544 จึงได้ก่อตั้ง จอห์น เกรย์ ซี แคนู โดยร่วมกับ ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พร้อมเจตจำนงสร้างสิ่งที่พิเศษที่แตกต่าง อีกทั้งปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนตระหนักดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งกลายเป็นคติพจน์ของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู มาจนทุกวันนี้คือ “We Don’t Do Anything Normal- เรื่องธรรมดาเราไม่ทำ”

จุดเด่นของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู อีกอย่างคือได้ริเริ่มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้นักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรมช่วยกันเก็บขยะในทะเลและแหล่งธรรมชาติกลับมาด้วยทุกทริป

นอกจากนี้ จอห์น เกรย์ ยังช่วยเหลือและสนับสนุนคนในท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านการล่องเรือ ระบบนิเวศน์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างงานและสร้างรายได้ให้ชุมชน

นอกจากนี้ จอห์น เกรย์ ยังมีพรสวรรค์นำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัลมากมายในระดับนานาชาติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ รางวัล Junior Achievement California President of the Year และ Bull and Bear (1961-1962) จาก New York Stock Exchange, รางวัลอันทรงเกียรติประเภทภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม “Molokai’s Forgotten Frontier” จากเวที Emmy Award (1985)

รวมทั้ง รางวัล TEDDY ในสาขาการถ่ายทำภาพยนตร์ให้ความรู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (1985), รางวัลด้านการท่องเที่ยวด้วยพาหนะเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาก Skal Club International Ecotourism Award (2008) ฯลฯ

จอห์น เกรย์ ซี แคนู จึงเป็นเสมือนตำนานแห่งท้องทะเลของอ่าวพังงา พร้อมปณิธานอันแน่วแน่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังคงกึกก้องอยู่แม้ในวันที่เขาอายุย่างเข้าปีที่ 83 แล้ว

ปัจจุบัน จอห์น เกรย์ ซี แคนู เติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ ด้วยฝีมือการบริหารงานของนักบริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ ผู้บริหารจากกลุ่มโรงแรมเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในปัจจุบันร่วมกับ จอห์น เกรย์

“เราเชื่อมั่นในตัวคุณจอห์นและการสร้างสรรค์ทริปล่องเรือท่องเที่ยว ที่สำคัญเราเห็นตรงกันถึงปณิธานอันแน่วแน่เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เราต้องการส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยเรือแคนูที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู ที่ยากจะหาใครเหมือน” คุณพงศ์วรุตม์กล่าว

การบริการของ จอห์น เกรย์ ซี แคนู ใส่ใจในทุกรายละเอียด เน้นความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และยังนำล่องเรือด้วยไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์นานนับสิบปี ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่กับจอห์น เกรย์ ซี แคนู ตั้งแต่เริ่มแรก จึงเชี่ยวชาญการนำล่องเรือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

พร้อมเป็นไกด์ส่วนตัวให้ลูกค้าตลอดการเดินทาง ลูกค้าจะได้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ การกำเนิดของเกาะแก่งและถ้ำหินปูนของอ่าวพังงาที่มีอายุประมาณ 280 ล้านปี ซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของลาวาและก่อให้เกิดความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติตามมาอีกมากมายรวมทั้งลากูน

บ่อยครั้งที่คณะเดินทางมีโอกาสเจอสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายาก อาทิ ฉลามวาฬ ปลากระเบน ปลาตีน ปลาดาว ปลิงทะเล นกเงือก เหยี่ยวแดง นกนางแอ่น ลิงแสม ฯลฯ

ขณะเดียวกัน การเข้าไปเที่ยวของเราดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น ไม่นำวัตถุจากแหล่งธรรมชาติกลับมาเป็นของที่ระลึก ไม่ให้อาหารสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลเพราะอาจเป็นอันตราย และอาจทำให้สัตว์ป่วยได้ ไม่ใช้มือจับหินงอกหินย้อยเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้มันหยุดเจริญเติบโต การไม่นำเรือที่มีเครื่องยนต์เข้าไปใกล้ถ้ำหรือลากูนต่างๆ

ยังมีบริการอาหารไทยรสชาติอร่อย ปรุงสดใหม่บนเรือและเลือกใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมี หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติก ที่สำคัญต้องเก็บขยะทั้งหมดนำกลับมากำจัดที่ฝั่งด้วยเสมอ ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงรักในการล่องเรือกับจอห์นเกรย์ซีแคนู

โดยมีบริการจัดทริปล่องเรือหลากสไตล์ทั้งสำหรับท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ค้างคืน หรือเป็นหมู่คณะ กับประสบการณ์การล่องเรือแคนูสุดประทับใจ อาทิ แพ็คเกจ “ห้องบายสตาร์ไลท์” (Hong by Starlight) ออกเดินทางด้วยเรือโดยสารลำใหญ่ที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เพื่อแวะตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ ที่ไกด์จะนำเรือแคนูพาท่องเที่ยวไปยังถ้ำและลากูน และชมพระอาทิตย์ตกบนเรือ ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติในยามค่ำคืนที่หาดูได้ยากยิ่ง

หรือแพ็คเกจ “James Bond Island” เที่ยวชมความสวยงามของอ่าวพังงาและถ้ำต่างๆ รวมทั้งเขาตะปู ไฮไลท์จากฉากภาพยนตร์ชื่อก้องโลก เจมส์ บอนด์ พยัคฆ์ร้าย 007 พร้อมแวะเกาะละวะใหญ่ซึ่งให้เล่นน้ำ พายเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมชายหาดบนเกาะ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ บริการจากวีไอพีเลานจ์ บริการอาหารบนเรือ พร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย รถรับ-ส่งฟรี (จากโรงแรมในภูเก็ต-จอห์น เกรย์ ซี แคนู) และ WI-FI บนเรือ

สำรองแพ็คเกจท่องเที่ยวกับ ‘จอห์น เกรย์ ซี แคนู’ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://johngray-seacanoe.com/ โทร:(+66) 63-124-3404 Line ID: johngrayseacanoe