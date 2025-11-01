โค้งสุดท้าย เจอกันวันหวยออก ตัวแม่วงการ ฮาย อาภาพร – นาง ศิริพร ให้เลขเด็ด2ตัว ทำบุญใหญ่ออกโรงทานที่วัดด้วย อวยพรให้สอบผ่านกันทุกคนวันนี้

ฮาย อาภาพร โพสต์วันหวยออก 1 พ.ย.68 ซึ่งได้ทำบุญใหญ่ว่า “วันนี้ออกโรงทานที่วัดวังทอง เขาคิชฌกูฏ อนุโมทนาสาธุรับบุญร่วมกันค่ะ#อาภาพรนครสวรรค์ ”

ก่อนจะโพสต์คลิปอยู่กับ พี่นาง ศิริพร อำไพพงษ์ เรียกว่าตัวแม่วงการหวยเจอกันแบบนี้ วันหวยออก เลขเด็ดต้องมีให้แน่ๆ พร้อมแคปชั่นว่า “รู้เรื่องนะ ขอให้สอบผ่านนะทุกคน #ฮายอาภาพรนครสวรรค์ #ศิริพรอำไพพงษ์”

โดยในคลิปเมื่อถูกขอเลขตัวหนึ่ง ฮาย อาภาพร ก็บอกว่า “เลข 9” ส่วนเมื่อถาม นาง ศิริพร ก็ตอบว่า “เลข 5”

ฮาย อาภาพร ยังโพสต์ขอความทิ้งท้ายย้ำอีกด้วยว่า “ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะจ๊ะแม่ว่า 9 มานะ 0 แม่ก็ชอบ” แฟนๆหวยก็แห่คอมเมนต์เลขเด็ดกันรัวๆ

