แห่ส่องเลขธูป แพทย์หญิง แก้บน หลวงพ่อสมหวัง หลังได้พรสมหวัง เผย ไม่ใช่ครั้งแรก บอกมีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวเองมาแล้ว 3 ครั้ง เปิดเลขเด็ด 3 ตัว
วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม บรรยากาศการแก้บน และกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา มีสาธุชนจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้ องค์หลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย หรือ ปางสะดุ้งมาร ที่มีขนาดความสูงกว่า 30 เมตร เป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
หากในช่วงใกล้วันหวยออกด้วยแล้ว จะมีสาธุชน นักเสี่ยงโชค เดินทางมาจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเขย่าเซียมซีหรือล้วงลูกไข่ในไหเพื่อหวังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ และเป็นที่พึ่งในช่วงยามที่เศรษฐกิจฝืดเคือง
ขณะเดียวกัน น.ส.อชิรญา (ขอสงวนนามสกุล) ชาว จ.นนทบุรี เดินทางนำหัวหมูมาแก้บนกับองค์หลวงพ่อสมหวัง หลังจากที่บนบานศาลกล่าวแล้วประสบผลสำเร็จ โดยทำการจุดธูปบอกกล่าวเทพเทวดา จากนั้นได้ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย
จากการสอบถาม น.ส.อชิรญา กล่าวว่า มาไหว้หลวงพ่อสมหวังตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันนี้เดินทางกลับมาแก้บนอีกครั้ง นับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ผ่านมาถือว่าการแก้บนของตนประสบความสำเร็จในทุก ๆ ครั้ง
สำหรับรอบนี้ตนเพิ่งเรียนจบ และมาขอพรกับองค์หลวงพ่อสมหวัง ต้องยอมรับว่าใช้เวลาไม่ถึง 1 เดือน โดยมาขอเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ใช้ทุน ซึ่งวันนั้นเป็นช่วงใกล้สอบสัมภาษณ์แล้ว จึงมาขอพรว่า ถ้าหากสอบได้จะนำหัวหมูมาแก้บน แล้วปรากฏว่าสอบได้ ตนเชื่อมั่นและศรัทธากับองค์หลวงพ่อสมหวัง เพราะเกิดปาฏิหาริย์กับตนมาถึง 3 ครั้งแล้ว
น.ส.อชิรญา กล่าวต่อว่า ครั้งที่ 1 ได้มาขอพรบนบานเกี่ยวกับเรื่องสอบเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง ก็มาขอพรและปรากฏว่าสอบติด ก็ได้กลับมาแก้บนเสร็จสิ้น จากนั้นครั้งที่ 2 สอบเข้าหมอโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่ง ก็ได้สำเร็จตามที่ขออีก และมาแก้บนจนเสร็จสิ้น ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วซึ่งมาขอเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ใช้ทุน
สำหรับตนเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริง แต่ต้องเกิดจากความศรัทธาปาฏิหาริย์จึงบังเกิด ทั้งนี้ต้องมีความขยันอดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือด้วย ก่อนเดินทางกลับได้จุดธูปเลขมงคลปรากฏเป็นเลข 5 4 7