พล.อ.ณัฐพล เสียใจ ทหารพลีชีพเพิ่ม ย้ำกำลังพลชายแดนระวังกัมพูชา เหตุใช้อาวุธหลากหลาย เผย มีวิธีจัดการโดรนสอดแนม ขออุบรายละเอียด
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพานิชย์ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุดมี ทหารเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย ว่า ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเน้นย้ำกำลังพลทุกคน ให้ระมัดระวังเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธที่มีความหลากหลาย
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รมว.กลาโหม กล่าวว่า นายกฯ กำชับให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อถามย้ำว่าต้องเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องการอพยพประชาชนมากขึ้นหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า นายกฯสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เตรียมการเรื่องงบประมาณที่จะใช้ดูแลประชาขน
ผู้สื่อข่าวถามว่าการดำเนินการปักหมุดชั่วคราว ที่บ.หนองจาน และหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว จะต้องหยุดไว้ก่อนหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ต้องหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อน ให้เหตุการณ์ปะทะจบก่อนจึงค่อยว่ากันใหม่
เมื่อถามกรณีที่ประชาชนแจ้งเบาะแสพบโดรนสอดแนมเข้ามาบินสำรวจในพื้นที่จ.ชายแดน เป็นจำนวน จะจัดการตรงนี้อย่างไร รมว.กลาโหม กล่าวว่า เตรียมการไว้แล้วแต่ไม่ขอบอกในรายละเอียด