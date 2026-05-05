36 ปี ไม่ยอมแพ้ ‘วรัญชัย’ มาแล้ว ประกาศชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯกทม. รอบที่ 8 มองผลงาน ชัชชาติ คืนพื้นที่ทางเท้า แต่ผู้ค้าประสบปัญหาทำมาหากิน
5 พ.ค. 69 – นายวรัญชัย โชคชนะ อดีตผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม. ให้สัมถาษณ์ผ่าน “มติชนออนไลน์” ว่า ตนติดตามข่าวว่าที่ผู้สมัครจากพรรคต่าง ๆ รวมถึงผู้สมัครกลุ่มอิสระ เชื่อว่าสื่อมวลชนหลายท่านก็อยากทราบว่าตนจะลงสมัครหรือไม่
ขอบอกว่า ในวันรับสมัครได้เจอตนแน่นอน ไม่มีหลอก สำหรับนโยบายหลักคือ ผลักดันให้มีการ ‘เลือกตั้งผู้อำนวยการเขต’ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันทำงานเพื่อประชาชนทั้ง 50 เขต เป็นหูเป็นตามให้ผู้ว่าฯกทม. กรุงเทพฯ จึงจะเจริญก้าวหน้า
นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย 5 ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย สว่าง สวยงาม ส่วนคำขวัญสำหรับการลงสมัครในครั้งนี้คือคือ “จงเพิ่มล้อ แต่อย่าเพิ่มรถ”
“ผมคิดว่าไม่มีใครอีกแล้วในไทยและในโลกนี้ ที่ลงสมัครมากเท่าผม สำหรับ 4 ปี ของคุณชัชชาติ ยังพบว่ามีการคอร์รัปชันในองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายโยธาตามที่มีข่าวการจับกุม
นอกจากนี้ ทราบว่ามีการดูแลทางเท้าอย่างดี แต่เท่าที่ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า ต่างบอกว่าได้อย่างเสียอย่างคือ ได้คืนพื้นที่ทางเท้า แต่ผู้ค้าประสบปัญหาการทำมาหากิน จึงอยากให้สร้างความสมดุลมากกว่านี้”
ทั้งนี้หาก นายวรัญชัย ลงสมัครผู้ว่าฯกทม. ในหนี้จะเป็นรอบที่ 8 ที่เจ้าตัวท้าชิงตำแหน่งผู้นำเมืองหลวง หลังลงครั้งแรกในปี 2533
อ้างอิง : มติชนออนไลน์