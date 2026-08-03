“พีมูฟ” บุกทำเนียบ เปิดโต๊ะขอเจรจา หยุดยุบ “ธนาคารที่ดิน” เร่ง ตั้งคณะศึกษากฎหมาย อุทยานฯ ลั่น จี้ รัฐบาล ต้องรักษาสัญญา ปชช. จับตา “ทรงศักดิ์” เตรียมคุยบ่ายนี้
3 ส.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล ผูัสื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานพีมูฟ พร้อมเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายภาคประชาชน ที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มาสมทบกับกลุ่มพีมูฟ ได้ปักหลักชุมนุมทำกิจกรรมด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ฝั่งถนนพิษณุโลก
เพื่อยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าจากรัฐบาล ในการคัดค้านยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2569 ตามแนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
และให้ทบทวนมติ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในเรื่องดังกล่าว และขอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง บจธ. และขยายระยะเวลาการยุบเลิกออกไปอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้มีองค์กรถาวรในการแก้ไขปัญหาที่ดินตามหลักการปฏิรูปที่ดินและการกระจาย
การถือครองที่ดินของประเทศที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดิน พร้อมกับขอให้มีตัวแทนของพีมูฟเข้าไปร่วมประชุมกับรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวด้วย
นอกจากนั้นขอให้รัฐบาล เร่งลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
โดยมีนายนพพร บุญแก้ว ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนก.พ.เป็นตุวแทนรับหนังสือ ทั้งนี้มีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กำกับดูแลคทช. จะหารือร่วมกับตัวแทนภาคประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ตำรวจกองร้อยอารักขาและควบคุมฝูงชน ได้ตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยโดยรอบ พร้อมอ่านประกาศแจ้งข้อห้ามการชุมนุมตามพ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ 2558
ขณะที่ตัวแทนผู้ชุมนุมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ นายทรงศักดิ์ เร่งหารือกับกลุ่มผู้ชุมนุม ในการแก้ไขปัญหา การยุบธนาคารที่ดิน พร้อมยืนยันปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้คำตอบ หากยังไม่คืบหน้าจะยกระดับการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิในที่ดินและผลักดันให้รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้กับประชาชน
จากนั้นได้ยื่นหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ขอให้ ผบช.น. เข้าร่วมประชุมกับ ภาคประชาชนในวันที่ 4 ส.ค.นี้ ก่อนที่มวลชนจะแยกย้ายเข้าไปปักหลักบริเวณ สำนักงานก.พ. เดิม และฟุตปาธด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล