อนุทิน โต้ข่าวปรับ ครม. ยันไม่มีมูล ชี้นายกฯ ปรับได้ทุกเมื่อ แต่เวลานี้ยังไม่ใช่ บอกจี้ตัวเอง-ทุกกระทรวง เร่งเครื่องสร้างผลงาน ยังไม่มีแผนดึงพรรคใหม่ร่วมรัฐบาล แม้เหลือเก้าอี้ว่าง 1 ตำแหน่ง
เมื่อเวลา 15.25 น. วันที่ 31 ก.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยนายกฯยืนยันว่า ไม่มี พร้อมถามสื่อมวลชนกลับมาว่า ”เอามาจากไหน เอามาจากรายการทีวี แต่ยังไม่มี ขณะนี้เพิ่งจะ 4 เดือน และทุกคนก็พยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่ตนกำหนดให้“ นายกฯ ระบุ
เมื่อถามถึงห้วงเวลาที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ พูดไปเดี๋ยวจะไปผูกมัด เอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ใครที่ทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ ประเทศชาติเสียหาย ก็ไม่จำเป็นต้องรอว่าถึงเวลาปรับครม. แล้วค่อยปรับ
เมื่อถามว่า มองกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ตนไม่รู้จะมองอย่างไร เพราะทุกคนเดาหมดเลย รายการต่างๆ ตนพูดได้เลยว่า เข้าไม่ถึงแหล่งข่าว และไม่รู้จริง แต่พยายามใช้ประสบการณ์ของตัวเองประเมินกันไป ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีข้อมูลใดๆ เลยแม้แต่น้อย ไม่ไหวแล้ว ต้องไปแก้อย่างไร แก้ไม่ไหว
เมื่อถามย้ำว่า เมื่อมีกระแสข่าวลักษณะนี้ นายกฯให้คำมั่นกับคณะรัฐมนตรีอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการทำงาน นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ต้องให้คำมั่นอะไรกับใคร นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ถ้าถึงเวลาปรับก็ต้องปรับ ถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็ไม่ปรับ ถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมือง และมีผลงานก็ไม่ปรับ
ส่วนตำแหน่งที่ยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งเป็นไปได้หรือไม่ว่า อาจจะมีพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลอีกในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งหน้า นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้
เมื่อถามว่า มีกระทรวงไหนที่ต้องจี้ให้มีผลงานในช่วงนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า จี้ทุกกระทรวง จี้ตัวเองด้วย ที่ผ่านมาถือว่ามีการสื่อสารที่ดีขึ้น พร้อมมองว่า ผลงานของรัฐบาลก็ออกมาอย่างต่อเนื่อง คนที่เห็นผลงาน และเข้าใจรัฐบาลมีมากมาย คนที่ตั้งใจจะโจมตีอย่างเดียว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมด ก็มีเช่นกัน ซึ่งก็แล้วแต่ แต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลมีความกังวลอะไร รัฐบาลทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง และมีประโยชน์กับบ้านเมือง หากยึดมั่นสองสิ่งนี้ได้ และอธิบายตัวเองได้ อธิบายคณะทำงานได้ ข้าราชการรับไปปฏิบัติด้วยประสิทธิภาพ และความร่วมมือ ตนก็ยังยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการประจำ ฝ่ายความมั่นคง และภาคเศรษฐกิจ ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เกิดจากความร่วมมือที่ดี ต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
นายกฯ กล่าวต่อว่า เมื่อวาน (30 ก.ค.) ตนได้ดูรายการอะไรไม่รู้ ที่บอกว่า ตนบังคับบัญชาไม่ได้แล้ว สั่งอะไรก็ไม่มีใครทำตาม ขอให้ผู้สื่อข่าวดูก็แล้วกันว่าจริงหรือไม่ ที่สั่งแล้วถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องทำตาม คิดอย่างอื่นไม่ได้ แต่หากสั่งแล้วผิดกฎหมาย ไม่ชอบ และไม่เกิดประโยชน์กับประเทศกับประชาชน ต้องไม่ทำแบบนั้น แต่หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องทำ ก็ชัดเจนแค่นั้น