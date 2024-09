NITMX เปิดตัว Hackathon ระดับชาติ “Hack to the Max: Digital Infrastructure”

ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลของไทย รับสมัครถึง 27 กันยายนนี้

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็น Interbank Transaction Management and Exchange หรือ ITMX ของประเทศไทย ก้าวไปสู่ศักราชใหม่แห่งนวัตกรรมการเงินดิจิทัล เปิดตัวโครงการ “Hack to the Max: Digital Infrastructure” Hack ข้ามขีดจำกัด สู่ระบบการเงินแห่งอนาคต การแข่งขัน Hackathon ระดับชาติที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในวงการ Fintech ไทย ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2567 โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวไกลและทัดเทียมระดับสากล

นายฉัตรชัย ดุษฎีโหนด Managing Director, National ITMX เปิดเผยว่า “โครงการ “Hack to the Max: Digital Infrastructure” เป็นก้าวสำคัญที่เราภูมิใจนำเสนอ เราเชื่อว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเงินดิจิทัลในครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ยกระดับระบบการเงินของประเทศไทย แต่ยังช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและก้าวไกลในเวทีระดับสากล เราพร้อมที่จะสนับสนุนทุกแนวคิด และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญร่วมกัน”

“การจัดทำโครงการ “Hack to the Max: Digital Infrastructure” จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดเวทีให้นักพัฒนาทั่วประเทศได้มาร่วมกันคิดค้นและสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการเงินที่ไม่เพียงแต่ทันสมัย แต่ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับคนไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

สำหรับโครงการ “Hack to the Max: Digital Infrastructure” Hack ข้ามขีดจำกัด สู่ระบบการเงินแห่งอนาคต NITMX จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่จะยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศให้ทันสมัยเทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยมีพันธมิตรทั้งในวงการเทคโนโลยี ธนาคารต่าง ๆ การเงิน สตาร์ทอัป ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fin-Tech ช่วยให้คำปรึกษา โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2567 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียน นักศึกษา เหล่านักพัฒนา นักสร้างสรรค์ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัล ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี สมัครเป็นทีมไม่เกิน 2 – 5 คน ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องส่งแนวคิดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 1 ใน 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ Innovative Payment Solutions: การพัฒนาระบบการชำระเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Sustainable Payment Solution: การสร้างสรรค์ระบบการชำระเงินที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Data Solution for Financial Industry: การนำเสนอนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือก 15 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2567 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้พัฒนาแนวคิดของตนให้กลายเป็น Prototype ภายใต้การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ การแข่งขันในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย และจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเติบโตในวงการเทคโนโลยีและการเงินดิจิทัล

ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมงาน Singapore Fintech Festival ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2567 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานระดับโลกที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Fintech นักลงทุน และผู้นำทางเทคโนโลยีจากทั่วโลก โดย NITMX จะเป็นผู้สนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พัก รวมถึงค่าอาหารให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเครือข่ายและนำเสนอนวัตกรรมของตนต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสากล นอกจากนี้ ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละด้านยังจะได้รับรางวัล “The Best of Track” พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทต่อด้าน ซึ่งจะเป็นการยกย่องความสามารถในแต่ละสาขาของผู้เข้าแข่งขันอีกด้วย

โครงการ “Hack to the Max: Digital Infrastructure” ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขัน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง NITMX และผู้ที่มีความสามารถ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลไทยให้ทันสมัย ปลอดภัย และยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ และสร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศไทยไปพร้อมกัน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2567 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/nitmx-hackathon-2024 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ของโครงการได้ทาง Facebook: National ITMX, LinkedIn: National ITMX, Website: https://www.nitmx-hacktothemax.com และ Email: [email protected]