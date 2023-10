ตลกร้าย! ทูตสาธารณรัฐเช็ก ถอดรองเท้า กางร่ม ลุยน้ำท่วมในกรุงเทพฯ บอกเมื่อคุณมีประชุมในวันฝนตกหนัก แต่ไม่อยากเสียเงิน ชาวไทยเผย “นี่คือซอฟต์พาวเวอร์”

4 ต.ค. 2566 – เรียกว่ากลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ภายหลังจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย โพสต์ภาพและข้อความ ผ่านเพจ “Embassy of the Czech Republic in Bangkok” ระบุข้อความดังนี้

“เมื่อกรุงเทพฯ ฝนตกหนักมากจริง ๆ แต่คุณต้องการเข้าประชุมสำคัญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ”

ทำให้เป็นที่มาของภาพทูตสาธารณรัฐเช็ก ที่ตัดสินใจ ถอดรองเท้า-ถุงเท้า พับขากางเกงสแลกให้สูงขึ้น เพื่อเดินกางร่มลุยน้ำที่ท่วมขังในกรุงเทพฯ

หลังจากนั้นได้มีชาวไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รู้สึกอายที่บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ ขณะที่บางคนเข้ามาคอมเมนต์เชิงประชดว่า “ชีวิตดีดีที่ลงตัว” รวมถึงกล่าวติดตลกว่า นี่อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราก็ได้