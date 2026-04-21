ชาวบ้านติดตามความคืบหน้าเจ้าอาวาสวัดสนามไชยหายตัว เผยรู้สึกไม่สบายใจ แต่ผ่านไปนานกว่า 1 เดือนโดยไม่มีข่าวคราว ทำให้ชาวบ้านยิ่งกังวล เกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิด
วันที่ 21 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดสนามไชย ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีชาวบ้านและญาติโยมทยอยเดินทางมาเฝ้าติดตามความคืบหน้าการหายตัวไปของ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย อย่างต่อเนื่อง หลังหายตัวไปนานกว่า 1 เดือน
โดยมีพระวชิโรภาส รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พร้อมด้วยพระครูภาวนารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสำเภาล่ม เจ้าคณะตำบลภูเขาทอง ซึ่งกำกับดูแลวัดสนามไชย เดินทางมาติดตามสถานการณ์และสอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการวัด พระลูกวัด และชาวบ้านในพื้นที่
พระครูภาวนารัตนาภรณ์ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ได้ติดตามกรณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าแจ้งความไว้ในหลายพื้นที่ ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และขอนแก่น ตามเส้นทางที่คาดว่าเจ้าอาวาสเดินทางไป แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ถือเป็นเรื่องผิดวิสัย เนื่องจากเจ้าอาวาสไม่เคยหายไปจากวัดเป็นเวลานานเช่นนี้
ทั้งนี้ ชาวบ้านต่างรู้สึกเป็นห่วง เนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นพระที่ทุ่มเทพัฒนาวัดมาโดยตลอด มีความประพฤติดี และเป็นที่รักของญาติโยม จึงเกรงว่าอาจได้รับอันตราย โดยเฉพาะกรณีบุคคลที่ขับรถมารับ ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไร
ด้านนายพฤกษ์ สุขเกษม อายุ 64 ปี ไวยาวัจกรวัดสนามไชย กล่าวว่า กระแสที่เชื่อมโยงการหายตัวกับปัญหาหนี้สินนั้นไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากวัดมีหนี้สินคงเหลือประมาณ 2 ล้านบาท จากเดิมกว่า 14 ล้านบาท ซึ่งได้ชำระไปเกือบทั้งหมด เงินส่วนใหญ่ใช้ในการพัฒนาวัดและจัดกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงเตรียมงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกว่า 90 รูป
ขณะเดียวกัน ยังไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเจ้าอาวาสหายไปด้วยสาเหตุใด โดยอยากให้เวลาในการติดตามตัวก่อน เพราะเชื่อว่าเจ้าอาวาสรักวัดและไม่น่าจะจากไปโดยไม่มีเหตุผล
พระวชิโรภาส รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า คณะสงฆ์และชาวบ้านยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งใช้เทคโนโลยีและศักยภาพในการสืบสวน เพื่อติดตามตัวบุคคลและรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการหายตัว
นอกจากนี้ ยังขอให้บุคคลที่ขับรถมารับเจ้าอาวาสออกจากวัด ออกมาแสดงตัวและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากถือเป็นบุคคลสำคัญในเหตุการณ์
ด้านนางสังวาล จงรัก อายุ 65 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า หลังทราบข่าวต่างรู้สึกไม่สบายใจ โดยในช่วงแรกคิดว่าเจ้าอาวาสอาจไปพักรักษาตัว เนื่องจากมีอาการป่วยและภาระงาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานกว่า 1 เดือนโดยไม่มีข่าวคราว ทำให้ชาวบ้านยิ่งกังวล เกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิด
ทั้งนี้ ชาวบ้านยังคงเฝ้ารอความชัดเจน และหวังว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการพบตัวเจ้าอาวาสโดยเร็วที่สุด
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